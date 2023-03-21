Фабрика процессов помогает медикам Ленобласти

Ленинградская область расширяет возможности реализации национального проекта «Производительность труда». Сотрудники медицинских организаций и комитета по здравоохранению Ленинградской области прошли обучение бережливому управлению на базе Фабрики процессов.

Участники от Ленинградской областной клинической больницы, Перинатального центра ЛОКБ и Выборгской межрайонной больницы в течение двух дней изучали бережливое производство, виды потерь, картирование, учились правильно определять проблему и находить пути ее решения на примере организации производства.

Обучение было организовано для того, чтобы подготовить медицинские организации Ленобласти к оптимизации процессов, запланированных на их базе на 2023 год:

- запись на прием к врачу ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ»;

- запись на прием к врачам-специалистам ГБУЗ ЛОКБ по системе «врач-врач»;

- управление запасами в перинатальном центре.

Организаторами стали комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, комитет по здравоохранению Ленобласти, Региональный центр компетенций и Региональный центр первичной медико-санитарной помощи.

В 2022 году с участием экспертов Федерального центра компетенций на базе Гатчинской межрайонной больницы были реализованы проекты, которые позволили сократить время ожидания приема врача терапевта и физиотерапевта, оказания неотложной помощи и усилить контроль за пациентами, прошедшими стационарное лечение.

Фабрика процессов открылась на площадке «Кванториума» Кировского политехнического техникума в 2021 году. Обучение основам бережливых технологий проходят как сотрудники предприятий региона, так и студенты колледжа и государственные служащие Ленинградской области, готовые проводить реинжиниринг процессов и услуг.