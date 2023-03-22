Ленобласть и Беларусь чтят память жителей сожженных деревень

«Вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи зверски уничтоженных деревень. Ленинградская область знает, что такое преступления фашизма. На территории нашей области есть сестры Хатыни. Для наших стран уроки истории важны для понимания прошлого и уверенного движения в будущее, — отметил, возглавляющий делегацию области, заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко. — К сожалению, «вакцина» от нацистского вируса, выработанная на Нюрнбергском трибунале, во многих странах теряет силу. Сейчас, когда возродился нацизм, граждане Российской Федерации и Республики Беларусь должны сплотиться, чтобы противостоять этому злу».

Делегация Ленинградской области приняла участие в митинге-реквиеме в государственном мемориальном комплексе Хатынь, который открылся после реконструкции.

В ходе визита в Республику Беларусь Олег Малащенко, по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, провел переговоры с первым заместителем председателя Минского облисполкома Сергеем Левковичем, обсудили вопросы сохранения исторической памяти, развития культурно-экономического сотрудничества и подготовку визита делегации Ленинградской области во главе с губернатором в сентябре 2023 года. Стороны договорились провести ряд встреч бизнеса для увеличения товарооборота между регионами РФ и Республики Беларусь.

Сегодня ленинградцы посетят индустриальный парк «Великий камень», представители профильных комитетов – объекты культуры, туризма и молодежной политики.