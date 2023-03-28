«Мы все — ученики Лейкина!»

Сценарист и режиссёр театрализованных массовых представлений и праздников, заведующий кафедрой Петербургского колледжа культуры и искусств, заслуженный работник культуры России Михаил Лейкин мог бы отметить своё 80-летие 18 марта. Его жизнь на протяжении многих лет была связана с Гатчиной и Гатчинским районом. С 1986 по 2015 годы Михаил Иосифович был главным режиссёром Пушкинской программы на гатчинской земле — почти до самого своего ухода из жизни в 2016 году.

Михаил Лейкин — автор книг о пушкинских праздниках, стихов и песен, посвященных великому поэту. Его знаменитая песня «Семья ленинградская» стала гимном Ленинградской области. А ещё Михаил Иосифович — автор ежегодного ритуала «Последняя дорога Пушкина», который проходит от дома № 12 на набережной Мойки, через Царское Село по почтовому тракту до Святогорского монастыря.

Михаил Иосифович ушел из жизни в 2016 году, а пушкинские праздники и ритуалы продолжают жить и сейчас. За годы работы «Пушкинской программы» Лейкина Гатчинский район преобразился. Во многом благодаря ему у нас возрождаются места, связанные с Пушкиным и семьей Ганнибалов. Уникальные музеи в Суйде, Кобрино, Выре, Рождествено по праву вошли в «Пушкинского ожерелье» Ленинградской области.

«Он был нашим двигателем»

О том, как в 1980-х годах возникла и развивалась идея возрождения пушкинских мест, рассказала Людмила Румянцева, на протяжении долгих лет возглавлявшая отдел по культуре Гатчинского района. С Михаилом Лейкиным она познакомилась через комитет по культуре Ленинградской области, куда режиссёр предложил свою программу пушкинских мероприятий.

- Общение с Михаилом Иосифовичем переросло в дружбу, которая продлилась многие-многие годы, - вспоминает Людмила Ивановна. - Работая над Пушкинским праздником, мы вместе с другими работниками отдела культуры всегда чувствовали себя под его крылом, с полуслова понимая всё, что он предлагал. И, конечно, у него была очень талантливая команда.

Людмила Румянцева напомнила, что самый первый Пушкинский праздник состоялся в 1986 году, причём сразу на трех площадках. Он был посвящён истокам пушкинской родословной на Гатчинской земле. В этот день на Балтийский вокзал в Гатчину прибыли 28 автобусов с самодеятельными коллективами из разных уголков Ленинградской области.

Одной из самых интересных и перспективных площадок стал музей «Дом станционного смотрителя в Выре». Именно на этой площадке встречали самых долгожданных гостей праздника - потомков Ганнибала.

С особенным теплом вспоминал Михаила Лейкина Андрей Бурлаков, который в 1980-х годах только начинал свой путь как краевед. В том же 1986 году Андрей Вячеславович предложил открыть в Суйде народный музей. И Михаил Лейкин горячо поддержал эту идею, включив открытие музея в программу первого Пушкинского праздника.

- Михаил Иосифович дал мне веру в будущее, - рассказал Андрей Вячеславович. - Перед праздником мы убрали в парке ветки, старые деревья... Накануне открытия повесили ленточку в музее для открытия, утром пришли, а её нет — украли! Что делать? Девушка вынула из косы ленту, мы повесили ее, разрезали и открыли музей. Чудеса были на каждом шагу. И всё это затеял один человек. Михаил Лейкин указал нам путь, и я счастлив, что тоже нахожусь в этой команде. Великое счастье, что благодаря Пушкинским праздникам гатчинская земля теперь богата и памятниками, и музеями, и храмами.

О сотрудничестве с Михаилом Лейкиным во время Пушкинских праздников рассказала Елена Любушкина, которая возглавляла администрацию Гатчинского района в 2012-2018 годах.

- Михаил Иосифович был нашим двигателем, - говорит Елена Викторовна. - Из огромного количества прозы и стихов Пушкина он каждый раз брал какую-то новую идею и делал основной темой очередного праздника. Всё на каждой площадке было связано одним лейтмотивом, всё имело свое значение, всё было не просто так придумано. И как он радовался, когда находил какие-то творческие идеи, сравнения, какие-то совпадения! Перед каждым праздником он проводил большую исследовательскую работу, вовлекая в эту пушкинскую сказку и всех нас... Каждый праздник был для нас новой ступенью познания творчества Пушкина.

Учитель и его ученики

- За все эти «пушкинские» годы у нас было столько ярких и интересных событий — и конференции, и ландшафтные спектакли, и оперные постановки, и ритуал «Последняя дорога Пушкина», - напомнила Людмила Румянцева. - Было присвоено имя Пушкина нашей центральной районной библиотеке... Пушкин живет до сих пор на гатчинской земле и будет жить. Пушкинский праздник - это очень высокая планка. Главное – чтобы это продолжалось.

К счастью, дело Михаила Иосифовича есть, кому продолжать. Он был не только талантливым сценаристом и режиссером, но и талантливым педагогом. В итоге выросло целое поколение профессионалов, которые учились в том числе на Пушкинских праздниках.

В Гатчинском районе работают те, кто был его учениками в Ленинградском областном колледже культуры и искусства. Среди них – руководитель образцовой театральной студии «Мозаика» в Войсковицком Доме культуры Оксана Новикова, председатель комитета по культуре Гатчинского района Мария Титова, актриса гатчинского театра-студии «За углом» Наталья Воробьева, певица Виктория Горбакова и многие другие.

Михаил Иосифович наверняка бы порадовался успехам своих выпускников на юбилейном вечере в Сиверском. Юные актёры театра «Мозаика», которым руководит ученица Михаила Лейкина, Оксана Новикова, показали фрагмент из новой постановки по «Евгению Онегину». Собравшихся почтить память любимого режиссёра своим пением радовали Борис Дёмин и Виктория Горбакова. Кстати, именно они стали первыми исполнителями знаменитой песни «Семья Ленинградская», впоследствии ставшей гимном нашей области. И этот гимн вновь прозвучал в их исполнении — уже под сводами концертного зала дома-музея Исаака Шварца.

Юлия Лысанюк