Ленобласть поддерживает молодых предпринимателей

В 2022 году гранты получили первые 37 областных молодежных проектов, в 2023 году их будет более 100. Из них 68 субъектов МСП уже защитили свои проекты, и большинство из них приступили к реализации своих бизнес-идей.

Полученные средства гранта можно направить на реализацию проектов в самых разных сферах. Так, молодой предприниматель из Выборгского района Глеб Овсянников при помощи гранта в 500 тысяч рублей создает собственный интернет-магазин детской одежды, Дарья Овчинникова из Киришей открывает новую пекарню с выпечкой из натуральных продуктов, а житель Всеволожского района Семен Сидоренко направит деньги на организацию производства одежды для людей с диабетом и обучающих игрушек для детей.

«Свежие идеи, энтузиазм и вера в себя ― все это мы видим в молодых бизнесменах, которые приходят за господдержкой. Это будущее малого и среднего бизнеса Ленобласти. На развитие молодежного предпринимательства и социальных проектов в этом году предусмотрена грантовая поддержка в размере 98 млн рублей, и как минимум 50 млн рублей ― это гранты молодым», ― прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

В России количество ИП и самозанятых граждан в возрасте до 35 лет в I квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 42% и составило 4,68 млн человек. Для поддержки молодых предпринимателей в ряде регионов страны в нынешнем году уже стартовали грантовые конкурсы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Ленинградская область – одна из первых.

По условиям программы молодые предприниматели в возрасте до 25 лет могут получить на реализацию своего проекта от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Для участия нужно софинансировать свой проект в размере не менее 25% от его стоимости и пройти бесплатное обучение в центре «Мой бизнес».

Подробнее о грантах для молодежи можно узнать в Фонде поддержки предпринимательства Ленинградской области, тел. 8 (812) 309-46-88, www.813.ru