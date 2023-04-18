АПК Ленобласти — стратегический сегмент экономики

Сегодня в Аграрном университете руководители ведущих сельскохозяйственных предприятий региона, федеральных и региональных структур АПК подвели окончательные итоги 2022 года, обсудили готовность к посевной и перспективы развития отрасли.

«По итогам года АПК региона укрепил свои позиции. Сегодня агропромышленный комплекс — стратегический сегмент экономики региона. Наша задача — сохранить и приумножить производство и полностью обеспечивать продовольствием жителей области и других регионов России» — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что в этом году в бюджете региона финансирование АПК увеличено на 460 млн рублей и все платежи, необходимые для проведения весенних полевых работ, доведены до предприятий авансом.

По итогам 2022 года объем производства продукции АПК составил 369,6 млрд рублей (+ 44,3 млрд руб., 113,6% к 2021 году). Общее финансирование сельскохозяйственного производства ― 5,3 млрд рублей, в том числе из областного бюджета ― 4,58 млрд. руб., финансирование мероприятий программы комплексного развития сельских территорий ― 2,3 млрд руб., из областного бюджета ― 1,6 млрд руб.

По итогам 2022 года агропромышленный комплекс Ленинградской области является основным производителем продуктов питания в Северо-Западном федеральном округе и сохраняет свои лидирующие позиции среди регионов России:

- 1 место — по надоям на одну фуражную корову, производству яиц, салата и зелени;

- 2 место — по поголовью птицы;

- 3 место — по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов;

- 5 место — по урожайности рапса, производству мяса птицы и грибов;

- 9 место — по производству молока в сельхозорганизациях.