В Гатчине будущий Дом НКО освободили от хлама

Еще в 2017 году дом был признан аварийным. Уже больше пяти лет пустовал, однако покинувшие его организации далеко не всё прихватили с собой. Освобождали дом от оставшегося здесь хлама активисты некоммерческих организаций и волонтеры. Уборку организовал комитет общественных коммуникаций Ленинградской области, присоединились к ней губернатор региона Александр Дрозденко, заместитель председателя правительства – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко.

Команда собралась большая и активная, и потому полутора часов хватило, чтобы дом был полностью очищен изнутри. Заготовленный контейнер для крупногабаритного мусора заполнили за первые 20 минут, и потом территорию вокруг него захватили старые диваны, шкафы, полки, доски, стулья, книги. Впрочем, некоторые вещи сразу находили «вторые руки». Так, венские стулья после небольшой реставрации можно будет увидеть на традиционном Купринском фестивале. Книги, которых оказалось немало, волонтеры отнесли в шкафы для книгообмена в соседний сквер. Тут как тут оказались сборщики металла, быстро выудив из кучи свой товар. А старые фотографии, которые остались от некогда размещавшихся здесь совета ветеранов ЖЭУ-2, клуба «Оптимист» и общества афганцев, забрала председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева.

Не удалось вынести из дома только огромный металлический сейф. Впрочем, и открыть его не получилось даже у губернатора – несмотря на наличие ключа, бережно припрятанного сверху под картонкой. Как сказал Виталий Филоненко, который, получив назначение на должность военного комиссара Гатчины в 1994 году, именно в этом здании трудился два года (в 1996 году военкомат переехал через дорогу в другой здание), сейфом они в те годы пользовались, а вот вывезти отсюда не смогли – слишком он оказался тяжелым.

Губернатор Александр Дрозденко после субботника пообщался с активистами НКО и журналистами.

- Мы провели субботник в одном из самых старых зданий Гатчины. Этот дом был построен еще до отмены крепостного права в России. Думаю, это очень хорошая идея - открыть здесь дом для всех некоммерческих организаций Ленинградской области, которые стремятся делать интересные проекты на территории региона в самых разных сферах. С комитетом общественных коммуникаций мы приняли решение, что проведем глубокую реновацию этого здания. Мы сохраним все элементы фасады, отреставрировав их. А внутри это будет совершенно новое современное здание. Здесь очень много комнат, есть возможность разместить много различных по функционалу структур. В итоге, мы, с одной стороны, сохраним уникальное историческое здание. А с другой стороны, это здание получит новую жизнь, благодаря общественному движению Ленинградской области. Мне кажется, это символично. Мы сегодня говорим о будущем, и в то же время заботимся о прошлом, - сказал Александр Дрозденко.

Теперь дом на Киргетова, 3 готовится к реставрации: сначала на бумаге - надо передать его в областную собственность, подготовить проект, пройти экспертизу, в том числе историческую, потом отреставрировать. Губернатор предположил, что в 2026-2027 году некоммерческие организации региона здесь смогут справить новоселье.

Елена Суралёва

Справка:

Дом № 3 по улице Киргетова – исторический. Он входит в границы территории объекта культурного наследия «Ансамбль госпитального городка». У него славная история: деревянный одноэтажный дом с мезонином сегодня является одним из старейших сохранившихся домов старой Гатчины. Годом его постройки считается 1830-й. До революции он принадлежал частным лицам, а в советское время здесь располагались Дом матери и ребенка, ясли-консультация, а затем военкомат и просто разные организации. В 2017 году дом признан аварийным: здесь выявлены разрушение и деформация фундамента, разрушение отмостки по периметру здания, протечки инженерных сетей.