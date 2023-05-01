«Лохматое счастье» - в каждый дом, потому что это - счастье!

Этот необычный фестиваль проходит в Гатчине впервые. Чтобы он состоялся, его инициаторы проделали огромную работу. Как рассказала один из организаторов фестиваля, волонтёр приюта для бездомных животных «Теремок» Мария Краснова, цель этого мероприятия - в первую очередь просветительская.

Фестиваль как профилактика бездомности

- На самом деле мы — обычные гатчинские собаководы, которых очень беспокоит ситуация с бездомными животными, - говорит Мария. - Многие из нас работают волонтерами в приютах для бездомных животных. Я, например, уже несколько лет работаю в приюте «Теремок», что на территории Новосветского поселения... И у нас родилась идея - собрать вместе всех наших друзей и единомышленников и организовать такой фестиваль, который был бы полезен и опытным собаководом, и тем, кто только планирует завести собаку. Объединившись, мы обратились за поддержкой к нашим друзьям. Откликнулись очень многие.

Среди инициаторов и организаторов фестиваля — сообщество «Гатчинские собаководы», приюты «Теремок» и «Чуткое сердце». А список добровольных помощников и спонсоров можно, кажется, продолжать бесконечно. И это говорит о том, как на самом деле много у нас людей, неравнодушных к судьбе обездоленных животных.

На фестиваль «Лохматое счастье» организаторы пригласили профессионалов — кинологов, ветеринаров, груммеров, которые абсолютно бесплатно проконсультировали всех желающих по самым разным вопросам.

- Многие действительно не знают, с чего начать, - говорит Мария Краснова. - Выбирая определённую породу, уже приблизительно знаешь её характер, а вот с беспородными собаками сложнее. Все они очень разные, как и люди. У каждой — свой темперамент, повадки, характер. Очень важно подобрать собаку, соответствующую своему характеру, иначе между животным и хозяином может возникнуть конфликт, или собака станет надоевшей игрушкой и просто будет выброшена на улицу...

О бездомных «хвостиках» замолвите слово...

Ещё одна важная цель фестиваля — рассказать о судьбе бездомных собак, которые сейчас живут в приюте или находятся на передержке.

Лео, Зита, Сури, Зидан, Сахара, Мишель, Бэкки, Добик — так зовут восьмерых собак, которых привезли из приюта для знакомства и возможного пристройства в добрые руки. Как говорят волонтеры, собаки были выбраны самые социализированные. И всё-таки все они очень волновались в незнакомой обстановке и периодически просились «на ручки» к своим кураторам. Информацию о каждой собаке можно было узнать как из информационных листков, так и пообщавшись с волонтерами.

«Дорога домой»

Фестиваль «Лохматое счастье» открылся награждением победителей в конкурсе историй «Дорога домой». По условиям конкурса, нужно было представить историю о собаке с непростой судьбой, уже попавшей в надежные руки любящих хозяев. Все эти истории были выложены и обсуждались в интернете. Также их можно было прочитать тут же, на площадке фестиваля.

Конкурс «Дорога домой» проходил в нескольких номинациях, и все победители получили небольшие, но приятные и очень полезные призы. Мы поговорили с хозяевами двух таких собак.

Пальма

Победителем в номинации «Осознанный выбор» стала Ирина Изотова, хозяйка Пальмы - молодой и очень энергичной собаки с пронзительно-голубыми глазами. Ещё совсем недавно Пальма была Альмой. Она появилась на свет на производстве, где ее мать охраняла хозяйство заезжих строителей. Всех щенков должны были утопить, но их забрала к себе добрая женщина, живущая неподалеку. Она начала их пристраивать в возрасте двух месяцев.

«Троих щенков забрали сразу, а фото оставшихся выложили в интернет, где я и увидела нашу малютку в первый раз, - рассказывает Ирина. - Маленькое робкое голубоглазое чудо, единственная девчонка! Взять её мы тогда не могли, так как снимали квартиру. Тогда я могла только пожелать ей удачи... Через несколько дней щенка забрали в семью с маленькими детьми, но вскоре вернули обратно, сказав, что переезжают в новый дом и собаку взять не могут.

Сердце разрывалось. Как же так?! О чем же вы думали? Я решила, что заберу эту собаку себе. К счастью, и мой квартирный вопрос за эти месяцы решился...»

Добби

Елена Карлаш вместе со своей собакой Добби стала победителем в номинации «Самая захватывающая история». Породу для своей собаки - «воркутинская каракулевая» - она придумала сама, и в этом названии отразилась невероятная история маленькой Добби.

Несколько лет назад у Елены умерла любимая собака, и она долго не могла думать о новом питомце. И всё же дома так не хватало хвостика, который постоянно следовал бы за ней по пятам... И Елена решилась и стала искать на портале «Авито» собаку из приюта.

Довольно быстро она наткнулась на фотографию собаки с очень несчастными глазами. По описанию собака подходила по всем параметрам, и Елена решила взять ее. Правда, вскоре выяснилось, что этот приют находится в... Воркуте — в двух тысячах километров от Гатчины. Кто-то другой наверное бы отступил, но не Елена Карлаш!

Оказалось, что у волонтеров воркутинского приюта налажены все логистические цепочки по переправке собак чуть ли не по всей России.

«У них есть и дальнобойщики свои, и проводники в поездах, и передержки в разных городах, - рассказывает Елена. - И то, что они умудряются делать, у меня лично вызывает большое уважение и удивление... Собаку звали Ласка. Путь из Воркуты до Кирова она преодолела на поезде. В Кирове находилась ещё около недели в ожидании машины, и только потом отправилась в Петербург! Из-за больших ушей и вечно несчастных глаз Ласка почти сразу была переименована в Добби...

Недавно исполнилось четыре года, как Добби стала гатчинкой. Она невероятно хитрая и попрошайка, ласковая и весёлая, своенравная и сообразительная. Я пытаюсь её чему-то научить, и она даже чему-то учится. Ну или делает вид... Но для меня главное, что она, виляя хвостом, с радостью бежит меня встречать каждый вечер с работы. А я с радостью беру сумку с игрушками и ухожу с ней на час-два в лес…»

Елена Карлаш — не только участница конкурса и счастливая хозяйка теперь уже счастливой собаки Добби. Она — ещё и один из самых активных помощников на фестивале «Лохматое счастье».

- Почему я стала помогать волонтерам? Наверное, просто потому, что я люблю животных, - говорит она. - В отличие от людей, попавшие в беду животные не могут сами обратиться за помощью. В лучшем случае всё, что они могут — подойти к человеку и выпросить у него кусочек сосиски, если очень голодны. А всё остальное время они будут мёрзнуть на улице, переносить издевательства, голодать...

Первый в Гатчине фестиваль «Лохматое счастье» завершился награждением победителей конкурса детских рисунков «Мой питомец». Гости фестиваля хорошо отдохнули, повеселились и разошлись. Кто-то из них, возможно, уносил в своём сердце ещё неосознанное пока решение поселить у себя в доме «лохматое счастье». Кто это будет? Лео, Зита, Сури, Зидан, Сахара, Мишель, Бэкки, Добик? Очень хочется верить, что свой настоящий дом обретут все эти собаки...

Юлия Лысанюк