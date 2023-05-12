Депутаты вышли на субботник

Вот и 11 мая по инициативе депутата Сергея Павлова и при поддержке председателя гатчинского общества жителей блокадного Ленинграда Константина Ермакова – членов Гатчинского ВООПиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) депутаты встретились на закрытой территории «Водоканала» в парке. Директор предприятия Станислав Солоп охотно поддерживает депутатские субботники и выделяет для их проведения необходимый инвентарь и мешки, за что ему огромное спасибо.

Ударно потрудившись, депутаты расчистили территорию у объекта культурного наследия федерального значения. Собрали не только прошлогоднюю листву, но и почистили ступени и сам колодец от слоя мха – так что теперь гости города смогут лучше разглядеть творение итальянского архитектора Антонио Ринальди, которое появилось в Гатчинском парке в XVIII веке. Это один из самых ранних объектов парка, он был сооружен еще в тот период, когда Гатчина принадлежала князю Григорию Орлову.

Фото Сергея Павлова