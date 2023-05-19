Предпринимайте – вам помогут!

- Меры поддержки можно разделить на две группы: для действующих предпринимателей «со стажем» и для начинающих, у кого есть идея, но не хватает финансов для открытия бизнеса. Они обращаются к нам, чтобы мы помогли им эти ресурсы найти.

- Что вы можете им предложить?

- Прежде всего, субсидию от администрации Гатчинского района – до 700 тысяч рублей – на организацию предпринимательской деятельности. Однако сразу оговорюсь: на момент обращения за субсидией у заявителя уже должно быть зарегистрировано индивидуальное предпринимательство – ИП или общество с ограниченной ответственностью (ООО), но зарегистрировано оно должно быть менее двух лет назад.

- А самозанятые?..

- Самозанятые сюда не входят, потому что они не являются субъектами малого и среднего предпринимательства. Подойдут только индивидуальные предприниматели со статусом самозанятых.

- Можно два статуса совместить в одном?

- Да, можно быть индивидуальным предпринимателем и платить налог на профессиональный доход, как самозанятый.

700 тысяч – это максимальный размер субсидии, но попросить можно любую сумму в этих пределах. Также необходимо собственное софинансирование в размере 20% от стоимости проекта. Деньги преимущественно даются на оборудование – практически на любой вид деятельности.

- Если человек – не ИП, не самозанятый и не учредитель ООО – просто физическое лицо, которое хочет в будущем начать свое дело, может он получить какое-нибудь вспомоществование?

- Для таких есть социальный контракт. Он предоставляется в размере до 350 тысяч рублей тем, у кого ранее никогда не было бизнеса, кто не был никоим образом зарегистрирован в качестве предпринимателя. И до 100 тысяч предоставляется в случае, если бизнес когда-то раньше был, или человек сейчас является предпринимателем или самозанятым.

- Не обязательно регистрировать ИП?

- Здесь подойдет форма организации в виде самозанятости. Также нет необходимости в софинансировании, если человеку хватает этих 350 тысяч, которые предоставляет государство в лице Центра соцзащиты населения.

Данная мера поддержки пользуется огромным спросом, но на нее могут претендовать только те, чей доход за последние три месяца был ниже прожиточного минимума. Прожиточный минимум для взрослого трудоспособного населения Ленинградской области сейчас чуть больше 16 тысяч рублей. Если за последние три месяца доход гражданина на одного члена семьи был меньше этой суммы, он может обратиться к нам или в соцзащиту, чтобы заключить социальный контракт и получить деньги на открытие своего бизнеса.

- А ИП не может получить социальный контракт?

- Действующий предприниматель тоже может. И тоже проверяется его доход за последние три месяца. Если повлиял фактор сезонности, или случилась кризисная ситуация, и доходы ИП за последние три месяца сильно снизились, можно обратиться за данной мерой поддержки.

По сути, социальный контракт – это помощь в трудной финансовой ситуации. Целевая аудитория – люди, попавшие в такую ситуацию.

- Что требуется от начинающих предпринимателей, с которыми заключается социальный контракт?

- На них накладываются определенные обязательства: проработать год в статусе предпринимателя или самозанятого (закрывать бизнес нельзя), а также увеличить свой доход. Фиксируется доход на момент заключения социального контракта и в течение года эта сумма должна вырасти. Нет никаких обязательств по объему – доход может увеличиться на любую сумму. Это своего рода показатель, что человек действительно выбирается из сложной ситуации.

- Какие существуют меры поддержки действующих предпринимателей и для кого они могут быть актуальны?

- Подробности можно найти на сайте областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства – 813.ру.

В частности, производственным компаниям предоставляется субсидия на возмещение затрат на приобретение оборудования. Фирма может закупить оборудование – обязательно новое! – и возместить до 50% его стоимости, но не более 5 млн рублей. Или предприниматель, занимающийся туризмом в качестве хозяина гостевых домов, может получить до 1,5 млн рублей на обустройство своих гостевых домов – ремонт, оборудование, организацию подъездных путей и т.д.

Отдельным блоком идет поддержка социального предпринимательства. Речь идет о предпринимателях, которые либо нанимают на работу социально незащищенные слои населения – например, инвалидов, либо о предпринимателях, предоставляющих услуги социально незащищенным слоям, в том числе детям.

По статистике, у нас подавляющее большинство социального предпринимательства – детские образовательные и развивающие организации. Но есть и туристические агентства, студии, и любой другой вид бизнеса, теоретически, может стать социальным.

- Какие льготы получает социальный предприниматель?

- Статус социального предпринимателя присваивается на областном уровне. Необходимо направить заявку на получение статуса, и наш фонд как раз помогает эту заявку сформировать. После получения статуса предприниматель может претендовать на ряд финансовых мер поддержки. Первая – это субсидия до 1 млн рублей на текущее обеспечение деятельности. По этой субсидии социальный предприниматель может возместить затраты на аренду, на оборудование, учебные материалы, даже на участие в конкурсах и соревнованиях.

Кроме того, действует социальный грант в размере до 500 тысяч рублей на организацию социального проекта, если социальный предприниматель в рамках своей деятельности хочет запустить какое-то новое направление. Например, владелец студии йоги открывал массажный кабинет, в том числе и для детей, и на открытие этого кабинета он полу-чил социальный грант. Или туристическое агентство запускало маршруты скандинавской ходьбы для пожилых людей, и на приобретение необходимого оборудования им тоже предоставлялся социальный грант.

Также социальные предприниматели имеют налоговые льготы. Если обычный предприниматель платит по «упрощенке» 6%, самозанятый – 4% или 6%, то социальный может платить всего 1% от своего дохода.

- Расскажите, пожалуйста, про молодежный грант…

- С прошлого года действует грант для молодых предпринимателей. На данный момент к категории молодежи относятся люди, не достигшие 26 лет, но в Госдуме рассматривается вопрос увеличения возраста. Претендовать молодой предприниматель может также на 500 тысяч рублей, которые предоставляются на реализацию проекта. Здесь важно, чтобы у соискателя соответствующего возраста на момент пода-чи документов было открыто ИП или ООО. Деньги предоставляются на разные расходы, связанные с предпринимательской деятельностью.

И в этом случае тоже необходимо собственное софинансирование. Но преимущество любых грантов и субсидий в том, что их не приходится возвращать. Деньги предоставляются безвозмездно, и это, конечно, наиболее интересные меры поддержки для бизнеса.

- Какие есть возмездные меры?

- Льготные микрозаймы. Сейчас в Ленинградской области предприниматель может получить микрозаем по льготным процентным ставкам. В зависимости от категории, ставка может составлять от 5% до 10% го-довых. Это существенно ниже, чем в банке. При этом предприниматель не несет затрат на страхование. Заем можно получить в сумме до 5 млн рублей на срок до трех лет.

Прием документов на получение грантов и субсидий завершился, но конкурс еще не состоялся. Порядка пяти предпринимателей из тех, кто подал заявление, получат субсидию от администрации Гатчинского района в размере до 700 тысяч рублей.

- Кто подавал заявки – какой бизнес?

- Заявки подавали предприниматели с самыми разными видами деятельности. Основа заявки – бизнес-план, где подробно описано, на что нужны деньги. Заявители будут защищать свои проекты на комиссии, и комиссия решит, кому и какую сумму выделять. Впоследствии в отчете получатели должны будут отчитаться о потраченных деньгах.

Программа действует достаточно давно. В этом году соискателей меньше, чем в предыдущие годы, так как многих «перетянул» на себя социальный контракт – в Гатчинском районе его заключили уже несколько десятков человек. Для многих 350 тысяч – вполне достаточный стартовый капитал, а на 700 тысяч претендовать сложнее…

Заявлялись, в основном, те, у кого раньше не было бизнеса, кто открыл предпринимательство уже после получения социального контракта. В основном это сфера услуг или торговля на маркет-плейсах. Чем уникален социальный контракт: он позволяет возместить практически любые расходы, связанные с предпринимательской деятельности. Часть денег можно даже потратить на закупку товара, который потом реализуется на маркетплейсах. Поэтому за субсидией часто приходят предприниматели, торгующие на Wildberries или на Ozon, работающие в сферы красоты, небольшие производители – те, кто что-то производит на дому.

Следует отметить, что по многим программам финансирование увеличилось. Сейчас распределяются субсидии по социальному предпринимательству и молодежному бизнесу, мы ищем молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет включительно для участия в программе. В этом году уже больше десятка молодых людей в Гатчинском районе получили молодежный грант. Кроме того, наши предприниматели активно участвуют в социальном гранте. И если сроки действия всех программ ограничены, то за социальным контрактом можно обратиться в любой день, круглый год. Однако затягивать не стоит: чем раньше вы обратитесь, тем больше шансов получить деньги.

Екатерина Дзюба