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За вклад в развитие Гатчинского района

Совет депутатов Гатчинского района сегодня принял решение о награждении знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» Людмилы Ивановой и Елены Любушкиной.

Рубрики:  Общество

Ежегодно знак отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» вручают только двум представителям Гатчинского района.

В этом году ходатайства о награждении поступили в отношении заслуженного работника культуры Российской Федерации, руководителя образцового коллектива «Театр костюма «Катюша» Людмилы Михайловны Ивановой и экс-главы администрации Гатчинского района Елены Викторовны Любушкиной.

Депутаты поддержали эти ходатайства.