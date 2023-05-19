За вклад в развитие Гатчинского района

Депутат Сяськелевского поселения от фракции «Единой России» Дмитрий Лапшин на фронте с октября 2022 года. Его призвали в первый же день мобилизации и через полгода предоставили отпуск. Во время побывки Дмитрий Олегович рассказал, каково это – находиться в зоне специальной военной операции, и почему других вариантов он для себя не рассматривал.