За вклад в развитие Гатчинского района
Совет депутатов Гатчинского района сегодня принял решение о награждении знаком отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» Людмилы Ивановой и Елены Любушкиной.
Рубрики: Общество
Ежегодно знак отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» вручают только двум представителям Гатчинского района.
В этом году ходатайства о награждении поступили в отношении заслуженного работника культуры Российской Федерации, руководителя образцового коллектива «Театр костюма «Катюша» Людмилы Михайловны Ивановой и экс-главы администрации Гатчинского района Елены Викторовны Любушкиной.
Депутаты поддержали эти ходатайства.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.