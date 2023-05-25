Привести в порядок детские площадки в Гатчине – к 1 июня

Вместе с представителями комитета ЖКХ и депутатом городского совета по микрорайону «Аэродром» Александром Федоровым глава администрации осмотрела площадки и дворы на улицах Сандалова, Слепнева, Генерала Кныша, Авиатриссы Зверевой. Выяснилось, что даже новое оборудование нуждается в уходе. В частности, на современной детской площадке на ул. Сандалова, д. 3 и д. 5 игровые элементы нужно красить. Кроме того, площадку окружает некошеный газон, и буйное цветение одуванчиков радует не всех.

На ул. Авиатриссы Зверевой, д. 18, корпус 1 необходимо отремонтировать информационный стенд и покрытие площадки. Также надо решить вопрос с ржавыми стендами для объявлений: либо покрасить, либо убрать за ненадобностью.

- Конечно, и детские площадки, и дворовые территории должны содержаться в надлежащем состоянии в течение всего года, – отметила Людмила Николаевна. – Оборудование изнашивается в процессе эксплуатации и требует систематической поддержки. Надо следить и за техническим состоянием, за внешним обликом. Мы поставили задачу ежегодно к 1 июня – к Дню защиты детей – приводить в порядок все детские площадки в городе. Работа предстоит большая. Но при соответствующем уходе игровое и спортивное оборудование будет служить гораздо дольше. Кроме того, должен поддерживаться и внешний облик дворов – это общая задача и городских служб, и жителей, и депутатов города Гатчины.

Как заметила Людмила Нещадим, не все игровые и спортивные площадки относятся к городу:

- Есть площадки, которые находятся на земельных участках ТСЖ, конкретных управляющих компаний и, конечно, они должны включаться в эту работу. Поэтому мы подготовим письма в адрес руководителей этих организаций, чтобы они в короткий срок привели свои площадки в порядок – подремонтировали, покрасили, привезли свежий песок.

На сегодняшний день администрация осмотрела площадки в Мариенбурге и на Аэродроме, но есть обращения и от жителей других районов города.

- Совместно с депутатами городского совета мы максимально проведем осмотр площадок Гатчины, чтобы привести их в надлежащее состояние, – заверила глава администрации.

Также Людмила Нещадим посетила площадь Богданова, элементы благоустройства которой вызывают ряд замечаний: необходимо подкрасить скамейки и посадить цветы в цветники, где пока несанкционированно произрастает сорняк. Покраской обрамления цветников в настоящее время занимается подрядчик – ООО «Корт», устраняющий дефект покраски в рамках гарантийных обязательств.

Екатерина Дзюба