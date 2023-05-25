Взлёт юных конструкторов

К этому мероприятию дети Сиверского авиамодельного кружка «Взлет» Районного центра детского творчества готовились целый год. Неоднократно осенью и зимой проводились тренировочные полеты и внутрикружковые соревнования. На них юные авиамоделисты овладевали приемами запуска, осуществляли регулировку, добивались улучшения результатов полета.

И вот настал день районного турнира. Сами соревнования проводились по трем классам моделей - метательные планеры, квадрокоптеры, гидропневматические ракеты - и в двух возрастных группах (младшая - до 12 лет включительно, старшая -13 лет и старше). Непосредственным организатором проведения этих соревнований выступил руководитель Сиверского детского творческого объединения «Взлет» И.В. Демьянов, он же был и главным судьей.

Сначала впервые (!) состоялось соревнование по квадрокоптерам. Заключались они в двойном прохождении заданного маршрута (прямоугольник со стороной 3х4 метра) на высоте от 0.5 до 1.5 метров на скорость.

Наилучший результат (28 секунд) показал Александр Хуторской из младшей группы, он управлял дроном U8118A-1. Саша произвел ровный вертикальный взлет, четкие проходы контрольных вешек на высоте 1 метр и посадку на ограниченную площадку. Занял первое место.

Его товарищ из старшей группы Дмитрий Валиев управлял дроном U829. Он также выполнил положенные упражнения, но его время получилось больше – 48 сек. Здесь сказались большие размеры квадрокоптера и, как следствие, меньшая скорость. Дмитрий занял почетное второе место. В командном зачете команда «Взлет» по этому виду заняла первое место.

Затем состоялись соревнования по метательным моделям планеров. Заключались они в запуске с руки самостоятельно изготовленного планера на дальность полета в двух турах. Размах крыла модели 400х500 мм.

Сразу же в первом туре в старшей группе определился лидер – Максим Беляков. Его модель планера, невзирая на боковой ветер, летела абсолютно ровно с хорошим качеством планирования и пролетела дальше всех. Конструктивными особенностями своей авиамодели Максим поделился с товарищами из других команд: его модель имела в хвостовой части аж три киля и широкую вертикальную носовую часть. Максим занял 1-е место.

В младшей группе удачно выступили Тихон Хуторской – занял 1 место и Степан Михайлов – занял 2-е место. Их модели метательных планеров были классических параметров, а систематические тренировки позволили быть уверенными в себе, спокойными. В командном зачете по этому виду команда «Взлет» заняла тоже первое место.

Заключительным стало соревнование по ракетомодельному спорту. Дети соперничали в новом для них классе ракет – гидропневматические. Это ракеты из пластиковых бутылок, оснащенные различным спусковым устройством.

Воспитанники авиакружка «Взлет» при изготовлении этих ракет проявили творческую смекалку, изобретательство. Конструкции их ракет отличались от других своими особенностями. На одних ракетах применялся маленький вытяжной парашютик – конструктор Анна Лебедева. Пусть ее ракета взлетела не высоко, но спуск на двойном парашюте смотрелся очень эффектно, за что и был вознагражден бурными аплодисментами зрителей. На других ракетах парашют размещался на специальной штанге – изобретатель Артем Хрипаченко. На третьих - крепился поверх корпуса. К сожалению, в ряде ракет эти новые системы не всегда срабатывали, что приводило к неполному раскрытию парашюта. На разборе полетов будет проведен анализ, и недоработки к следующим соревнованиям будут устранены.

В командном зачете в этом виде команда «Взлет» заняла третье место.

Победителям и призерам соревнований вручены кубки, медали и грамоты. Не остались без внимания и просто участники. Им от Федерации авиамодельного спорта были вручены памятные подарки в виде чайной кружки с надписью «Мы учим летать самолеты». Было приятно видеть восторженные и радостные лица детей. А в заключение состоялось чаепитие с пирожками, конфетами и печеньем.

Взлетают не только авиамодели, взлетают в своем становлении и воспитанники кружка. Вот поэтому наш кружок имеет символическое название «Взлет»!

Игорь Демьянов, руководитель авиамодельного кружка «Взлет»