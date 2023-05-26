Шоколад, дровяные печи и детский сад

22 мая состоялось заседание конкурсной комиссии по проведению отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам малого предпринимательства Гатчинского района на организацию деятельности. В соответствии с постановлением главы администрации Гатчинского района, заявки на участие в конкурсе принимались с 30 марта по 17 мая. Всего было подано 11 заявок, но только семь соответствовали всем требованиям и были допущены до участия в конкурсе.

Основная сумма, которую распределяли, включает в себя средства бюджета Ленинградской области и Гатчинского района. В этом году она составила 3 миллиона 202 тысячи рублей. По условиям конкурса, общий размер субсидии для одного субъекта не может превышать 700 тысяч рублей и 80% произведенных затрат.

Претенденты выступали с презентациями своих проектов, после чего члены комиссии, которую возглавляет заместитель главы администрации Гатчинского района по экономике Галина Никифорова, задавала уточняющие вопросы: о прибыльности предприятия, наличии работников, размерах помещения, объемах производства, бухгалтерском учете, наличии спроса, конкуренции и возможных рисках.

Проекты оценивались по балльной системе. Учитывалась категория заявителя, приоритетность вида его деятельности, фактор депрессивности поселения (к слову сказать, все поселения Гатчинского района считаются депрессивными).

Подавляющее большинство соискателей представляли производственную сферу: изготовление изделий на станках ЧПУ, дровяных печей и детских игр, шоколадное и трикотажное производство.

В частности, индивидуальный предприниматель Илья Денис – многодетный отец и военный в отставке – специализируется на производстве изделий из шоколада. В 2021 году он ушел со службы по здоровью, а в 2022 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя с налогом на профессиональный доход. Благодаря социальному контракту Илья Денис реализовал в Гатчине идею изготовления шоколадных подарков, фигурок и конфет. Продукцию реализует через точку продаж и маркетплейсы, имеет сертификаты качества. За пять месяцев работы на маркетплейсах отправил более двух тысяч заказов по всей России и получил более 200 отличных отзывов.

- В течение года ко мне неоднократно обращались клиенты с просьбой организовать мастер-классы по изготовлению фигурного шоколада, и я решил создать студию «АльЧоко» для взрослых и детей, – пояснил Илья Евгеньевич. – Мы используем только натуральные продукты, и всей душой я верю, что шоколад – это искусство. Я не просто учу делать фигурки, а вовлекаю в этот процесс ребенка целиком и полностью: мы с ребятами окунаемся в изготовление, украшение и покраску шоколада. Но самое интересное – это, конечно, извлечение изделия из формы. Даже взрослые вскрикивают от восторга в этот момент – что уж говорить о детях!

Студия «АльЧоко» существует уже второй месяц, и каждое воскресенье в торговом центре «Мечта» на ул. Урицкого собирается маленькая компания, чтобы творить. Дети уже успели сделать конфеты, арт-плитки, шоколадные фигурки и бананы в шоколаде в виде пингвинов. Предприниматель собрал отзывы, выяснил недостатки, оптимизировал процессы и даже научил одного кондитера из Луги работе с шоколадом.

Как рассказал Илья Денис, направление проекта – детские мастер-классы. Основные участники – это дети в возрасте от 6 до 10 лет, но есть и гости постарше, взрослые люди – очень благодарная аудитория, а в последнее время поступают запросы от родителей малышей 4-5 лет. Однако для полноценной работы студии не хватает оснащения:

- Сейчас я работаю с одним мармитом и термометром, что, конечно же, съедает много времени: все приходится делать по очереди, а нужно – одновременно, чтобы все ребята участвовали сразу. Моя студия позволяет вместить до 12 человек, но по расчету оптимально будет 6-7 человек одновременно – при наличии оборудования, как нагревательного, так и охлаждающего, – говорит Илья Евгеньевич.

Вот на это специальное оборудование предприниматель и запрашивал субсидию. По его расчетам, на закупку нагревательных устройств – мармитов – для равномерного плавления шоколада, бесконтактных термометров, холодильников и холодильных витрин требуется полмиллиона рублей. Холодильники нужны для хранения шоколада, сливок и другого сырья, холодильные витрины – для скорой и точной стабилизации шоколада, так как в них можно выставить более точную температуру, вплоть до 0,5℃, что очень важно в шоколадном деле.

Шоколатье сам разрабатывает и изготавливает формы для шоколадных фигурок и плиток, так что изделия получаются уникальными – вторых таких в мире нет. Он создает сценарий, дарит каждому участнику грамоту, и тот, кто прошел пять мастер-классов, получает в подарок набор начинающего шоколатье: два вида шоколада, набор для темперирования и форму для заливки.

На данный момент у предпринимателя есть официальные приглашения от двух торгово-развлекательных комплексов Гатчины – «Кубус» и «Пилот» с бесплатным предоставлением пространства для проведения мастер-классов. Торговым центрам это нужно для привлечения новой аудитории, так как подобных мастер-классов никто больше в Гатчине не проводит. В случае открытия студии, индивидуальный предприниматель сможет на постоянной основе трудоустроить трех человек: двух инструкторов и администратора.

ИП Илья Евгеньевич Денис занял второе место на конкурсе и получил субсидию в полном размере – 500 тысяч рублей.

Производитель детских развивающих игр Олег Сергеев подавал заявку на конкурс вторично. В прошлом году комиссия отклонила его проект ввиду определенных недостатков. На этот раз предприниматель выиграл субсидию в размере 699580 рублей – столько он запрашивал на оборудование для изготовления детских мозаик-раскрасок из фанеры. Свою продукцию под маркой «Мум» он продает по почте или через интернет – в России, однако сейчас появились запросы из Азербайджана и Армении, подписано соглашение с Турцией.

Предприниматель Людмила Стуглева запрашивала субсидию в размере 417453 рублей 60 копеек на организацию детского центра дополнительного образования. Она окончила педагогический университет

им. Герцена по специальности «дошкольное образование», у нее большой опыт работы в детском саду. В августе 2021 года Людмила Викторовна открыла в Гатчине социальное предприятие – детский развивающий центр «Ключ разумения». Это частный детский сад, который работает в тесном взаимодействии с гатчинским комитетом образования. В Центре – 11 сотрудников (что дает предпринимательнице дополнительные баллы на конкурсе), все воспитатели имеют педагогическое образование. У «Ключа разумения» – пять социальных партнеров, в том числе гатчинская гимназия им. Императора Александра III. В образовательную программу Центра привнесены элементы православной культуры. Приоритетные направления – народное творчество и духовно-нравственное воспитание детей.

В итоге проект Людмилы Викторовны стал победителем конкурса, и ей одобрили заявку на субсидию в полном размере.

ИП Евгений Чудаков производит авторские печи из запатентованного им материала.

- В прошлом году мне пришла идея создания состава жаропрочного композитного материала и способ изготовления изделий на его основе: дровяных печей, каминов, барбекю и прочего – всех элементов дровяных печей, которые воспринимают тепловую нагрузку, – рассказывает Евгений Артурович. – Мои основные клиенты – частные лица, а также рестораны и места отдыха. Отдельные потребители – печники и строители.

Евгению Чудакову 26 лет. Получить грант как молодой предприниматель он не успел и заявился на конкурс. У него высшее техническое образование, он окончил кафедру ракетостроения «Военмеха». Евгений – аналитик технических систем, работал инженером-конструктором. В прошлом году обратился в фонд поддержки малого и среднего бизнеса, прошел курсы, к августу зарегистрировал ИП и подал документы на патент.

Поскольку предприниматель сам успел поработать печником, он изучил вопрос изнутри и понял, какие существуют проблемы у клиентов и производителей: устаревшие материалы, некомпетентность исполнителей, долгосрочный монтаж. А еще иногда к пицце, выпеченной в дровяной печи, пристают кусочки шамота – материала, из которого сделана печь. Сверхзадача Евгения Чудакова – заменить в производстве печей шамот своим запатентованным материалом.

- Техпроцесс достаточно простой и в данный момент патентуется в Роспатенте, – говорит Евгений Артурович. – Берется карельский талькохлорит или уральский талькомагнезит, дробится в камнедробилке, смешивается с жаропрочным цементом и различными добавками по моей формуле. Потом смесь вибрируется на вибростоле, чтобы избавиться от пузырьков воздуха, которые уменьшают прочность, формы выстаиваются, и из них собирается готовое изделие.

По словам Евгения Чудакова, процесс изготовления – шумный, грязный и тяжелый. Средний вес печи составляет 600 кг. Но материал – более теплоемкий и теплопроводный. Печь быстро нагревается и медленно остывает. Предприниматель дает на свои печи минимум пятилетнюю гарантию.

Сейчас производитель работает один, но, в соответствии с бизнес-планом, с сентября он планирует нанять одного работника.

Проект Евгения Чудакова получил одобрение комиссии – предпринимателю дали субсидию в размере 700 тысяч рублей.

После голосования и совещания члены комиссии вынесли вердикт. Запрашиваемые субсидии получили пять предпринимателей. Помимо «АльЧоко», чудо-печей, мозаик «Мум» и «Ключа разумения», в число победителей вошло предприятие ООО «ГатчинаТоргАвто», представившее свое производство изделий с помощью станка ЧПУ. Шестой соискатель, представивший проект «кофе с собой», отказался от предложенной ему остаточной суммы – 185 тысяч рублей, так как планировал получить субсидию в размере 700 тысяч рублей.

…Однако выиграть конкурс – еще полдела. Теперь счастливые обладатели субсидий должны подтвердить свою предпринимательскую состоятельность и доказать целевое использование средств. В случае неуспеха деньги придется возвращать. Этот момент будет контролироваться в течение нескольких лет.

Екатерина Дзюба