Гатчинские «Веси» - на Всероссийской ярмарке органической продукции

Первая в России ярмарка органических продуктов проходит в Санкт-Петербурге на Манежной площади в рамках X Невского международного экологического конгресса.

В ярмарке принимают участие более 60 фермеров из разных уголков нашей страны. Как единственная сертифицированная органическая ферма Ленинградской области, ферма «Веси» из Гатчинского района тоже принимает участие в этом событии в числе других органик-производителей.

На ярмарке представлены как крупные производители, так и небольшие семейные фермы. И хотя не все участники имеют «органик-сертификат» по ГОСТу, событие все равно уникальное.

Здесь можно купить органическое мясо - свежее и переработанное, молочные продукты, растительные масла, мед, чаи, травы, фрукты, ягоды, овощи - свежие, консервированные, засушенные.

Ферма «Веси» привезла на ярмарку травяные сборы, уникальный мед, консервированные и квашеные овощи, квасы и соки.

Всероссийская ярмарка органической продукции будет работать на Манежной площади все выходные и ждет петербуржцев и гостей города - 27 и 28 мая с 11.00 до 21.00.

Татьяна Можаева