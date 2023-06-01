В Гатчине начал работу передвижной пункт отбора на контрактную службу

На автомобильном мультимедийном экране демонстрируются материалы военных корреспондентов, рассказывающие о судьбах и боевых подвигах участников специальной военной операции.

Как отметил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин, ежедневно в мобильный пункт отбора обращаются жители региона, которые решили связать свою жизнь с военным делом. Такой маневренный метод агитации оказался востребован, так как позволяет жителям получить всю необходимую информацию рядом с домом. Землякам, которые хотят сделать все для победы своей страны, теперь не нужно ехать в город, чтобы получить сведения об условиях прохождения службы, федеральных и региональных социальных гарантиях, льготах и выплатах.

С каждым кандидатом инструкторы пункта на месте проводят беседу, выдают анкету и дают подробную информацию о контрактной службе.

До конца недели мобильный пункт будет развернут в Выборгском и Киришском районах.

Контакты пункта отбора на военную службу по контракту по Ленинградской области: +7 (812) 572-20-30, +7 (812) 572-18-71, +7(812) 655-10-00, +7 (812) 655-20-00.