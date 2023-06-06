«Необучаемый»: человек, у которого всё получилось

24 мая в музее города Гатчины состоялась встреча с героем выставки — тележурналистом Юрием Кузнецовым. Фотовыставка «Необучаемый» – продолжение проекта фотографа Марии Сивохиной и журналиста Марии Лебедевой. В 2020 году они выпустили книгу о Юрии Кузнецове. По мотивам этой книги и была сделана фотовыставка, в основу которой легли кадры и цитаты, не вошедшие в издание. Впервые этот фотопроект был показан в июне 2022 года - на фестивале «Другое искусство» во Пскове. Гатчина стала первым городом Ленинградской области, где демонстрируется эта выставка.

Выставка представляет собой фотоэпизоды из повседневной жизни не совсем обычного человека, и сопровождается его размышлениями о месте в жизни таких, как он.

Всё начинается в детстве, а детства у Юрия Кузнецова, в понимании обычного человека, не было. Он родился в Ленинграде в 1965 году. Мама оставила его в роддоме, как только услышала страшный диагноз – детский церебральный паралич. Позднее врачи дополнили свой медицинский приговор словом «необучаемый». Юрия ждала участь большинства людей с инвалидностью, с детства живущих в специализированных учреждениях: дом малютки, детский дом, школа-интернат, психоневрологический интернат для взрослых... И всё это ему пришлось пройти, но судьба всё же распорядилась иначе. Юрию Кузнецову встретились люди, которые не дали ему пропасть в этом «заключении» - врачи, школьные педагоги, друзья.

Мальчику помогли попасть на реабилитацию в детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера, где его буквально поставили на ноги. Кроме врачей, с подростком занимались учителя. Юрий Кузнецов закончил школу, а потом, добившись снятия в диагнозе клейма «необучаемый», и финансовый техникум. Получив профессию бухгалтера, он даже успел немного поработать по специальности на заводе. Но у Юрия Кузнецова была мечта — работать на телевидении, и осуществления этой мечты ему пришлось ждать больше тридцати лет...

Сейчас Юрий Кузнецов - телевизионный журналист, писатель и режиссёр, эксперт по вопросам жизни людей с инвалидностью. У него есть дом, работа, друзья. Его жизнь проходит гораздо интереснее и насыщеннее, чем у большинства «обычных» людей. Да, из-за последствий болезни ему трудно ходить, даже с тростью. Средством передвижения для него служит электрическая коляска типа скутера. Юрий часто путешествует, посещая другие города и страны, где изучает опыт решения социальных проблем.

В 2004 году Юрий Кузнецов создал документальный фильм «Подорожник». В нём он рассуждает об отношении к детям с так называемыми особенностями развития, о жизни семей с такими детьми. В этом фильме Юрий рассказывает также о своей жизни в ПНИ и после него.

Юрий Кузнецов оказался замечательным собеседником - очень обаятельным, искренним, открытым, ироничным. На встрече в музее Гатчины ему задавали самые разные вопросы — о принятии себя и окружающих, о стремлении к мечте, о выборе, о благодарности и прощении.

Инвалидность — это еще не приговор, - уверен Юрий Кузнецов. И эти свои слова он доказывает своей собственной жизнью. А ярким примером лично для него стал ещё один человек с «неограниченными возможностями» - знаменитый Ник Вуйчич. С Ником Юрий Кузнецов встретился во время его визита в Петербург. Увидел и был впечатлён его необыкновенным человеческим достоинством, спокойствием и внутренней силой.

- Поиск себя может привести не только к победе, но и к саморазрушению, - говорит Юрий. - Ничего не получится, пока ты не примешь себя таким, какой ты есть. Только тогда ты можешь двинуться вперед...

Фотовыставка «Необучаемый» открыта в музее города Гатчины до 13 июня. На выставке также можно познакомиться с небольшими документальными фильмами о Юрии Кузнецове.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой