Особым детям — обычная жизнь

В Гатчинском районе проживает более 3,6 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья, из них более 600 детей с установленной инвалидностью. Даже при похожих диагнозах каждый «особенный» ребёнок — это особенная история и свои, индивидуальные сложности. Поэтому для родителей таких детей очень важна возможность поделиться своими непростыми вопросами и переживаниями с представителями соответствующих структур и организаций.

В круглом столе приняли участие представители комитетов по социальной защите населения и здравоохранению Ленинградской области, администрации Гатчинского района, социальные работники, медики, представители фонда социального страхования и регионального отделения Всероссийской организации родителей детей с ОВЗ (ВОРДИ).

Возможности реабилитации

Небольшой информационный доклад о мерах социальной поддержки детей-инвалидов и членов их семей представила заместитель директора Центра социальной защиты Гатчинского района Виктория Ермакова.

О деятельности гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков «Дарина» рассказала директор учреждения Ольга Максимихина. В «Дарине» осуществляется комплексная реабилитация детей с ОВЗ, к которой привлечены лучшие специалисты в этой области. В Центре действуют полустационар дневного пребывания детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе в краткосрочной форме, социальный приют для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Начальник отдела социальной политики в сфере семьи Комитета по социальной защите населения Ленобласти Эльмира Игнатьева рассказала, что в Ленинградской области есть порядка десяти государственных учреждений, где можно получить услуги не только полустационара, но и стационара с временным проживанием. Она напомнила, что в прошлом году были пересмотрены все социальные услуги с учетом потребностей каждого ребенка. Чтобы получить такие услуги, родители с детьми с ОВЗ могут обратиться в Центр социальной защиты с соответствующим заявлением для составления индивидуальной программы реабилитации. Получив этот документ, можно уже обращаться непосредственно к поставщикам социальных услуг.

Также Эльмира Игнатьева напомнила, что в 2022 году в Ленинградской области была запущена новая технология социального обслуживания «Передышка». Родители, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, имеют право один раз в году воспользоваться возможностью определить ребёнка в социальный центр на 30 дней для того, чтобы поправить свое здоровье или заняться необходимыми делами. В рамках программы родители могут доверить уход за ребенком-инвалидом квалифицированным специалистам.

Образование

Образование для детей с ОВЗ — один из самых больных вопросов для родителей. О том, как обстоят дела с таким обучением, рассказала председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых.

- Коррекционный класс в обычной школе является самой удобной на данный момент формой образования. К сожалению, спрос на обучение в таких классах превышает предложение. Сейчас коррекционные классы есть в гатчинской школе №11 и начальной школе №5, в школах Коммунара, Вырицы, Сиверского. Там, где таких классов нет, речь идет об инклюзивной форме образования (когда ребенок с ОВЗ учится в обычном классе). К сожалению, у нас пока не хватает специалистов для поддержки такой формы обучения, но в Гатчинском районе есть сеть ресурсных центров, где всегда помогут. Один из них - Центр психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения в поселке Новый Свет.

Также Наталья Быстрых рассказала о предстоящем создании ресурсных классов для слабовидящих детей и детей с расстройством аутистического спектра (РАС). В частности, такой класс запланирован на базе открывающегося нового детского сада в Малом Верево.

- Класс уже сформирован (шесть детей), специалисты подбираются, - отметила Наталья Быстрых. - Также предполагается открыть ресурсный класс на базе школы, которая строится в микрорайоне «Аэродром».

Быть более активными призвала родителей заместитель председателя регионального отделения ВОРДИ Ленинградской области Элина Голубева.

- Ресурсный класс — это контролируемая социализация детей с ОВЗ под присмотром взрослых – должен организовываться обязательно в обычной школе, в обычной среде, - напомнила она. - Там же должна существовать специальная ресурсная зона. Дети поодиночке с тьютором вводятся в свои классы. Мы уже выходим на диалог с областными властями по поводу создания таких классов. Но ничего не получится, если не будет сформулированного запроса от вас, если не будет вашего объединения. Поможет только ваша активность!

Эльмира Игнатьева выразила благодарность ВОРДИ и благотворительной организации «Лепестки добра» за то, что они аккумулируют и доносят пожелания родителей до вышестоящих структур, что позволяет улучшить жизнь таких семей.

Хорошую новость родителям подростков принес исполняющий обязанности ректора Гатчинского института экономики и финансов (ГИЭФПТ) Александр Туфанов. Он рассказал, что в вузе запущена адаптированная программа обучения по специальности «Работник зеленого хозяйства» для выпускников девятых классов с ОВЗ. По его словам, набор в эту образовательную программу уже начат, для ребят предоставляются бюджетные места. В следующем году программу планируется расширить, введя обучение по другим профессиям.

Юлия Лысанюк