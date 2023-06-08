Выпускники написали ЕГЭ по обществознанию

Экзамен по обществознанию – один из самых популярных учебных предметов по выбору. И это не случайно, ведь экзамен позволяет поступить на широкий круг направлений, начиная от экономики и менеджмента и заканчивая философией, политологией и культурологией.

Один из пунктов приема экзаменов в Гатчинском районе - ППЭ-17 - расположен в Гатчинской средней школе №8 «Центр образования». Организация помещений, оборудование, техническое оснащение – здесь имеется все, что необходимо в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ППЭ. Процедура сдачи ЕГЭ отработана годами.

С раннего утра и организаторы, и общественные наблюдатели уже на своих местах.

- Сегодня у нас сдают ЕГЭ по обществознанию сто выпускников. Ребята уже заняли свои места за партами. Экзамен проходит в семи аудиториях. Я прошла по кабинетам и вижу, ребята немного взволнованны, но сосредоточенны и к экзамену готовы. ЕГЭ стартует в 10 часов, - рассказала перед началом руководитель ППЭ-17 Ольга Николаевна Михайлова.

Экзаменационная работа по обществознанию состоит из 25 заданий: 16 с кратким ответом и 9 - с развернутым. На их выполнение дано 3,5 часа.

Минимальное значение ЕГЭ по обществознанию для поступления в вузы - 42 балла.

В этом году результаты ЕГЭ по обществознанию станут известны не позднее 23 июня.





Татьяна Можаева