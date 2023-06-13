«Деловая Россия» и гормоны счастья

В Общественной приемной партии «Единая Россия» на базе штаба общественной поддержки собрались члены Ленинградского областного отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и сотрудники администрации Гатчинского района, в том числе начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям Елена Гажа и начальник отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Елена Ефремова. Участие в дискуссии также приняли уполномоченная по защите прав предпринимателей Ленинградской области Елена Рулева и депутат областного парламента, член «Деловой России» Сергей Коняев.

Мостик между бизнесом и властью

Глава администрации Гатчинского района, руководитель региональной общественной приемной партии Людмила Нещадим приветствовала собравшихся и отметила, что вопросов, связанных с дальнейшим развитием деловой активности на территории Гатчинского района, много:

- От консолидации усилий органов власти всех уровней, общественных объединений зависит многое. К счастью, в Ленинградской области сложилась конструктивная команда в лице партнеров, представляющих предпринимательское сообщество, промышленные объединения. Такая консолидация дала возможность, начиная с 2020 года, удержать экономику региона на должном уровне и обеспечить исполнение всех взятых на себя обязательств. Результат позволяет говорить о высокой деловой активности.

Председатель совета «Деловой России» Ленинградской области Михаил Косарев говорил о целях и задачах организации, в числе которых – совместная работа с органами исполнительной и законодательной власти по совершенствованию нормативно-правовой базы и, в широком смысле, улучшению инвестиционного климата:

- Задача «Деловой России» – быть «мостиком» между бизнесом и властью. Мы благодарны, что власть нас действительно спрашивает о новых нормативно-правовых актах, мы занимаемся экспертной работой по проектам постановлений на региональном уровне, по отдельным позициям федерального уровня. Вместе с комитетом по малому и среднему бизнесу мы принимаем участие в работе конкурсных комиссий по выбору наиболее приоритетных проектов в Ленинградской области для распределения грантовых средств и льготного кредитования. Совместно с региональной комиссией по преодолению административных барьеров мы рассматриваем непростые случаи, когда не удается в режиме диалога разрешить конфликт бизнеса и исполнительной власти, причем мы стараемся держать сбалансированную позицию.

Михаил Андреевич рассказал о форуме «Деловой России» с участием Владимира Путина, на котором президент отметил, что даже в правительстве не ожидали такой адаптивности экономики и бизнеса к новым реалиям.

- 24 мая состоялся совет по инвестициям под руководством губернатора Ленинградской области, где прозвучала статистика 2022 года. И в этот год, который был далеко не самым простым, объем промышленных инвестиций в регионе вырос. Инерционным итогом мы ждем, что и объем валового регионального продукта увеличится, – сказал Михаил Косарев.

Также он отметил изменение в лучшую сторону отношения контрольно-надзорных органов к бизнесу. В том числе благодаря работе уполномоченной по правам предпринимателей – Елены Рулевой.

- Не секрет, что одним из стимулов членства в «Деловой России» для предпринимателей была возможность избежать неправомочных проверок. В последние три года на первое место вышло прямое обсуждение с органами власти, что можно сделать, чтобы появилось новое предприятие, либо новые ниши, – заметил Михаил Андреевич.

Индустриальный парк «М10»

Председатель областного совета «Деловой России» рассказал об индустриальном парке Ленинградской области «М10», где на сегодняшний день работает более 80 предприятий, от крупнейших федеральных – до семейных. Костяк – предприятия среднего масштаба с численностью 50-100 человек, на которые и должна опираться экономика региона и страны.

- «М10» – это производственные площадки, где инвестору созданы все условия для того, чтобы построить свои предприятие в максимально короткие сроки, с использованием льготных кредитов. Компании, которые работают на нашей территории, получают кредиты по программам поддержки промышленности с льготной ставкой, начиная от 1% годовых.

По словам Михаила Косарева, основной барьер на пути массового развития промышленных предприятий – высокая стоимость заемных средств:

- До введения контр-санкций мы по определению проигрывали любой импортной продукции, потому что у иностранных промышленных компаний есть возможность привлекать средства под 1-3% годовых, а наши предприятия в лучшие годы вынуждены были платить, как правило, 10-12%. К счастью, ситуация меняется. Предприниматели надеются, что заработает программа промышленной ипотеки, которая сейчас находится в начальной стадии. Все больше предприятий будет строиться и развиваться.

Замена французских белков для «Галактики»

Участники «Деловой России» рассказали о своем бизнесе. В частности, Арсен Магомедов – учредитель юридической фирмы, адвокат, ответственный за создание в регионе структуры, направленной на защиту прав предпринимателей – Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», предложил гатчинской администрации сотрудничество социальной направленности. Компания готова выступать сторонним консультантом по ряду вопросов, начиная от трудовых споров.

Председатель комитета по технологиям пищевой промышленности «Деловой России» Вячеслав Гордеев, учредитель компании «Питерпром», рассказал о работе в области импортозамещения. Его компания занимается производством ингредиентов для полного спектра пищевой промышленности, выпускает высокобелковое многофункциональное диетическое питание для всех слоев населения, ведет научные разработки.

- Сейчас мы строим производство по глубокой переработке молока для выпуска казеиновых белков, – поделился Вячеслав Вячеславович. – Данная продукция в России пока не выпускается. Мы же разработали свою уникальную формулу, над которой работали на протяжении пяти лет и получили заключение, что данный продукт пригоден как для фармацевтики, так и для пищевой отрасли.

Сейчас «Питерпром» разрабатывает одну из рецептур для гатчинской «Галактики», чтобы заменить французский белок на собственные белково-молочные смеси для высокобелковых йогуртов. Также в России было всего несколько поставщиков, которые делали стабилизационные смеси для сбивания натуральных сливок. «Питерпром» превзошел их результат: сбивание на стабилизационных системах компании идет всего 2 минуты 30 секунд. Это особенно ценно для кондитеров.

Однако сотрудничество с 47 регионом налаживается не так быстро, как хотелось бы.

- Наши поставки идут от Калининграда до Владивостока, мы работаем с Белоруссией, Казахстаном и входим в Узбекистан, а что касается Санкт-Петербурга и Ленинградской области, все идет со скрипом. Тяжело сломать радикальный консерватизм. А для инвестора очень важно взаимодействие, сложно в одиночку реализовывать свой инвестпроект, – подчеркнул Вячеслав Гордеев.

Как заметил Михаил Косарев, компания «Питерпром» сама создает технологии и рецептуры. Если большая часть производителей все-таки закупает технологии и оборудование за рубежом (что тоже неплохо – мы наконец-то стали покупать технологии, а не готовый продукт), но, когда технология создается, это вдвойне ценно.

Еще один важный результат работы компании «Питерпром» – сотрудничество с ИТМО. Со 2-3 курса студенты профильных специальностей начинают исследовательскую работу в лабораториях, и потом могут трудоустроиться в компанию. «Питерпром» строит новое производство с площадями под лаборатории, куда будут приглашать студентов.

Симбиоз 3-х сил и эндорфины

На встрече также выступили председатель комитета по механизмам поддержки малого и среднего бизнеса и развитию молодежного предпринимательства «Деловой России» Владислав Крот, член «Деловой России», председатель совета гатчинских предпринимателей Алексей Пономарев, директор Гатчинского комбикормового завода Дмитрий Кулагин, председатель комитета по земельно-имущественным отношениям и строительству «Деловой России» и первый президент национальной Федерации хоккея на траве Алексей Сорокин.

Председатель комитета по ESG трансформации «Деловой России» Алексей Удовиченко рассказал о сотрудничестве с ГИЭФПТ и пригласил всех на семинар по устойчивому развитию Ленинградской области 23 июня.

- Успех реформ зависит от взаимодействия трех сил общества: предпринимателей, власти и науки с образованием. В Гатчинском районе этот симбиоз есть, – отметил Алексей Сергеевич.

Председатель комитета по науке и инновациям «Деловой России» Александр Малыгин – ученый, который смог коммерциализировать результаты своих научных открытий – рассказал о разработках и производстве медицинской техники. Его изделия гарантированно есть и в Гатчинском районе.

- Лечебно-терапевтическое оборудование, сделанное в институте физиологии РАН, основано на выработке эндорфинов – гормонов радости и любви. Помимо всего прочего, они играют большую роль в нашем организме: отвечают за заживление, за обезболивание, нормализацию кровяного давления, гормональной сферы и многие другие вещи, – рассказал Александр Вячеславович. – На нашем оборудовании защищено более 200 диссертаций, оно показало свою высокую эффективность и удостоено премии Российской Федерации в области науки и техники. Сейчас эта техника внедрена во многих медучреждениях, недавно мы отправили партию нашей аппаратуры в Донецкий реабилитационный и медико-психологический центр. Проводится обучение персонала, занимающегося реабилитацией бойцов после ранений и соответствующих хирургических операций. Сейчас мы идем дальше и переходим к сельскому хозяйству.

Гатчина – на 2 месте по количеству предпринимателей

На совещании говорили о развитии туристического потенциала Ленинградской области. Заместитель главы администрации по финансам и имущественному комплексу Илья Носков вкратце рассказал об экономических преимуществах Гатчинского района как одного из наиболее крупных – с многоотраслевой экономикой.

Гатчинский район граничит с четырьмя районами области и Петербургом и входит в так называемую Санкт-Петербургскую агломерацию. Документами территориального планирования предусмотрено 35 инвест-площадок промышленного профиля.

Успехи развития экономики района во многом также связаны с политикой в сфере малого бизнеса. Предпринимательство стало важным условием, обеспечивающим эффективное решение экономических и социальных проблем на местном уровне. Инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса в Гатчинском районе составляют два фонда, которые оказывают практическую помощь не только руководителям малых предприятий, но и главам администраций поселений в обеспечении управления малым бизнесом.

В 2023 году планируется предоставление трех новых субсидий, направленных на поддержку молодежного, социального предпринимательства и ИП, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход.

В соответствии с рейтингом деловой активности организаций муниципальной инфраструктуры поддержки бизнеса по итогам 2022 года фонд поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная компания г. Гатчины занимает 4 место среди 19 фондов Ленинградской области. В целях расширения оказываемой имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам создается бизнес-инкубатор в Тайцах, где можно будет разместить порядка 50 резидентов. Для улучшения диалога между предпринимательским сообществом и органами местного самоуправления в 2022 году был создан совет по развитию малого и среднего предпринимательства Гатчинского района, в который вошли как представители малого бизнеса, так и представители администраций всех поселений.

К началу 2023 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Гатчинском районе составило 9365 – 12,9% от общего числа в Ленинградской области. Количество занятых в предпринимательстве – 36768 человек, самозанятых – 8328. По всем трем показателям район занимает второе место в области.

Михаил Косарев, знающий Гатчину с детства, отметил явные улучшения в городе, хорошо заметные приезжим:

- Отрадно видеть, как преображается Гатчина. Провал 1990-х и 2000-х миновал, и, если раньше, когда я сюда приезжал, замечал, как что-то исчезало, то сейчас приезжаю – что-то новое появляется. Когда мы говорим о развитии промышленности, рекреаций, мы имеем в виду, что в городе должно быть комфортно жить. Тогда люди будут здесь оставаться. Индекс счастья – это в том числе и про красивые улицы и скверы. Хорошо, конечно, что у нас есть научные приборы для выработки «гормонов счастья», но, когда вокруг комфортная среда, эндорфины начнут выделяться естественным путем.

Екатерина Дзюба