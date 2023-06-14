Правила приёма в Гатчинский педколледж – что нового?

В 2023 году колледж традиционно ведет набор по четырем специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура» и «Компьютерные системы и комплексы». Обучение ведется на базе основного общего образования, то есть поступают сюда выпускники 9-го класса.

В этом году произошли изменения в правилах приема на обучение педагогическим специальностям. Кроме конкурса аттестатов абитуриентам при поступлении необходимо успешно пройти вступительные испытания.

Вступительные испытания при приеме на обучение специальностям 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» и 44.02.01 «Дошкольное образование» проводятся в виде сдачи экзамена, состоящего из двух частей:

1) проведение творческого испытания в форме письменного эссе. Тема эссе (2023 г.): «Мой первый учитель», «Моя будущая профессия - воспитатель»;

2) проведение психолого-педагогического тестирования.

Результаты вступительных испытаний оцениваются по пятибалльной системе.

При поступлении на специальность «Физическая культура» абитуриенты должны пройти вступительные испытания по физкультуре. По каждому физическому упражнению (тесту) на основании полученных результатов, зафиксированных в экзаменационном листе абитуриента, выставляются баллы. Абитуриент получает зачет при демонстрации уровня физической подготовки за четыре испытания от 65 и выше. Максимальная оценка, которую может получить выполнивший все физические упражнения (тесты), составляет 100 баллов.

Вступительные испытания в 2023 году будут проходить, согласно расписанию в два потока (I поток: 11-12 июля, II поток: 11-12 августа).

Прием документов на эти специальности продлится до 10 августа.

Вступительные испытания в Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского не проводятся только при приеме на специальность «Компьютерные системы и комплексы». Прием документов на данную специальность будет осуществляться до 15 августа.

Для выпускников, имеющих среднее общее образование, в колледже открыт прием на обучение специальности «Дошкольное образование» по заочной форме обучения. Абитуриентам также необходимо выдержать вступительные испытания, сроки проведения которых единые для дневной и заочной формы обучения.

Таким образом, на 2023-2024 учебный год Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского набирает пять бюджетных групп по 25 человек. Из них две группы педагогов дошкольного образования, остальные специальности – по одной группе. Кроме того, на заочном обучении предусмотрено 20 бюджетных мест и 40 - на платной основе.

В новом учебном году всем студентам Гатчинского педколледжа, нуждающимся в общежитии, будут предоставлены места в общежитиях колледжа.

И еще одна новость регионального масштаба! Гатчинский педагогический колледж открывает структурные подразделения во Всеволожском районе. Планируется открытие двух групп во Всеволожске - «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование»; трех групп в Мурино - «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование» и «Компьютерные системы и комплексы»; одной группы в Кудрово - «Компьютерные системы и комплексы».

Татьяна Можаева