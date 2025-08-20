Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
21.08.2025 с 09:30 до 17:30
Веревское ТУ:
п. Верево,
д. Ивановка,
д. Романовка,
д. Вайя,
СНТ Электронстандарт (Промзона-1),
СНТ Ижора (Ивановка).
21.08.2025 с 10:00 до 15:00 (примерно на 10 минут)
Сусанинское ТУ:
п. Кобралово.
21.08.2025 с 09:30 до 17:30
Пудомягское ТУ:
д. Шаглино.
21.08.2025 с 09:30 до 17:30
Вырицкое ТУ:
п. Дальний,
массив Новинка.
21.08.2025 с 09:30 до 17:30
Дружногорское ТУ:
д. Лампово, ферма.
21.08.2025 с 09:30 до 17:30
Елизаветинское ТУ:
п. Елизаветино.
