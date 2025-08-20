Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

21.08.2025 с 09:30 до 17:30

Веревское ТУ:

п. Верево,

д. Ивановка,

д. Романовка, 

д. Вайя,      

СНТ Электронстандарт (Промзона-1),

СНТ Ижора (Ивановка).

 

21.08.2025 с 10:00 до 15:00 (примерно на 10 минут)

Сусанинское ТУ:

п. Кобралово.

 

21.08.2025 с 09:30 до 17:30 

Пудомягское ТУ:

д. Шаглино.

 

21.08.2025 с 09:30 до 17:30

Вырицкое ТУ:

п. Дальний, 

массив Новинка.  

   

21.08.2025 с 09:30 до 17:30 

Дружногорское ТУ:

д. Лампово, ферма.       

          

21.08.2025 с 09:30 до 17:30

Елизаветинское ТУ:

п. Елизаветино.