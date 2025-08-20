Сусанино: перемен требуют наши сердца

Народ жалуется на некошеную траву, в которой попадаются змеи, на запущенный жилой фонд, коммунальные беды, нехватку медперсонала, разбитые дороги и неубранные контейнерные площадки – всего не перечесть. При этом есть запрос на новый ФОК и амбулаторию.

Начали с поселка Семрино, где в рамках программы «Комфортная городская среда» за пятиэтажкой на Большом проспекте создан Семринский школьный парк – новая благоустроенная площадка для детей и взрослых с современным покрытием, игровым и спортивным оборудованием, скамейками и качелями. Теперь необходимо благоустроить придомовую территорию силами территориального управления.

Осмотрели спортивные объекты, которых в поселке немало. В Семрино построена хоккейная коробка, футбольное поле. Однако возникает вопрос, насколько эти объекты востребованы. В Семрино есть запрос на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, но, как заметила Людмила Нещадим, надо определить, для каких целевых групп и видов спорта нужен ФОК, и есть ли сотрудники, готовые проводить тренировки. В Сусанино за счет субсидий из областного бюджета построена хоккейная коробка, детская игровая площадка, которые необходимо содержать надлежащим образом и наполнять событиями.

Жители Семрино, встречая на улице главу администрации, жаловались на состояние своих панелек, построенных в 80-х годах и требующих капитального ремонта: где-то – сырость, где-то – плесень. От первоначального плана объезда пришлось отступить: Людмила Нещадим прошла по улицам поселка вместе с жителями и осмотрела проблемные дома и территории.

Новой амбулатории в Сусанино быть!

На встрече с сотрудниками гатчинской администрации в Сусанинском ДК было много вопросов по состоянию улично-дорожной сети, системы водоотведения, электро- и газоснабжения. Граждане жаловались на частое отключение электричества, на сферу ЖКХ, отдельно поднималась тема водоснабжения четырех домов на Павловском проспекте. Жильцы давно ждут подключения, но необходимо сначала принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья.

Выступление и.о. главврача Гатчинской КМБ Ростислава Павлова было посвящено настоящему и будущему сусанинского здравоохранения. На сегодняшний день к Сусанинской врачебной амбулатории прикреплено более 2900 человек, в том числе 463 ребенка. К Ковшовскому фельдшерскому пункту прикреплено 542 человека. Семринский ФАП обслуживает свыше 1900 человек.

Основная проблема на сегодняшний день – это укомплектованность педиатрического звена. И, конечно, ремонты. Сусанино нужна новая амбулатория, проектирование и строительство которой запланировано на 2026-2027 год.

- Что касается кадровой политики: у нас выданы целевые направления, и восемь специалистов по профилю «педиатрия» должны прийти в 2025 году в наш округ, и я уверен, что один из них будет работать на Сусанинской территории, – сказал Ростислав Владимирович. – Кроме того, целевики привлекаются с предоставлением служебного жилья с возможностью приватизации через семь лет (вместо десяти). До 2035 года в рамках областной программы ежегодно выделяется не менее 50 квартир для врачей дефицитных специальностей, что создает возможность привлечения молодых кадров в Сусанино.

- В планах у нас – в 100% случаев иметь возможность телемедицинской консультации с теми узкими специалистами, которых сложно привлечь в отдаленные населенные пункты, – добавил главврач. – Это эндокринологи, неврологи, ревматологи, гастроэнтерологи, с дальнейшей госпитализацией или назначением лечения уже в нашем профильном учреждении в Гатчине. Ну и, конечно, будем дальше развивать наши «поезда здоровья», когда десант врачей – узких специалистов – ведет прием на местах. Мы проводим день невролога, день эндокринолога, день гастроэнтеролога и планируем проводить день офтальмолога, чтобы все жители в субботний день могли получить консультацию своего специалиста вне очереди.

По поводу амбулатории в Кобралово: этот вопрос – в стадии обсуждения. В ближайшее время будет принято решение либо о капитальном ремонте старой амбулатории, либо о строительстве новой.

Школы и детсады

Ремонты в Сусанинской и Кобраловской школах распланированы до 2028 года включительно.

В перечень работ текущего года в Сусанинской средней школе включена замена окон и дверей, благоустройство пришкольной территории, в дошкольных группах – косметический ремонт коридоров, групп и раздевалок.

В Кобраловской школе – ремонт фасада и туалета, закупка учебного оборудования. С сентября в школе планируется открыть агрокласс, для чего будет заключен договор с СПК «Кобраловский» и Царскосельским аграрным колледжем.

В Семринской начальной школе будет отремонтирован холл и потолки в классах.

В 2026 году ремонты продолжатся. Сусанинскую среднюю школу ждет ремонт рекреаций третьего этажа, ремонт крыльца главного входа, продолжение благоустройства пришкольной территории, частичная замена кровли и другие работы.

Ремонт дорог и благоустройство

График ремонта дорог на Сусанинской территории расписан на ближайшее десятилетие. В 2025 году это капремонт Весенней улицы и Лесного переулка в Красницах, 3-й линии в Семрино, Петровского проспекта.

В 2026 году в Красницах будет проведен ремонт Заречной, Витебской, Октябрьской улиц, Красивого проезда, кв. «Урожай-3» в Кобралово, Александровского переулка и улиц Медовой, Рассветной, Ромашковой, Букетной, Душистой, Васильковой, ул. Малая Ковшовка и Белые ночи. Ремонт дорог в Семрино, Сусанино, Кобралово, Красницах продолжится и в последующие годы. С 2030-го добавятся ремонты в деревнях Мыза, Виркино, Ковшово, Заборье и других.

В 2025 году проходит первый этап благоустройства Сусанинского парка. В 2026 году в Семрино запланировано создание сквера Боевого братства. В планах на 2025-2027 – благоустройство площади у Дома культуры в Сусанино и общественного пространства в д. Красницы на средства бюджета Гатчинского округа.

В 2027 благоустройство ждет деревню Виркино, в 2026-2032 планируется создание Культурной площади и благоустройство на ул. Хвойной в Семрино, обустройство двора на ул. Лесной, привокзальной территории и проспекта Культуры в Кобралово, создание общественного пространства в деревнях Заборье, Мыза и Ковшово, благоустройство Торговой площади в Сусанино и продолжение работ в Сусанинском парке.

- Да, территория требует хозяйского глаза, и нужно включить все ресурсы для наведения порядка. Много вопросов и к управляющей компании, и к коллективу теруправления. Организация работы должна быть переформатирована. Есть направления, которые однозначно нужно согласовывать с жителями, чтобы вложенный рубль работал в интересах граждан, влиял на качество жизни и настроение соответственно, – заключила глава администрации.

Все вопросы, поступившие на встрече, запротоколированы и будут решаться по мере возможностей.

Екатерина Дзюба