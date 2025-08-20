Чемпионат по финансам для активных пенсионеров

Участников ждут соревнования, призы, памятные подарки и дипломы. Три победителя представят 47-й региона на федеральном уровне. Онлайн-регистрация открыта до 25 сентября.

Мероприятие пройдет 26 сентября 2025 года. Регистрация начнется в 9:30, а начало соревнований запланировано на 10:00.

Место проведения: Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 67, аудитория 501.

Принять участие могут мужчины от 63 лет и женщины от 58 лет с официальным статусом пенсионера. Необходимо подтверждение пенсионным удостоверением или справкой о назначенных пенсиях.

Ленинградская область организует региональный этап в рамках государственной Стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года. Главная цель — помочь ленинградским пенсионерам улучшить финансовые знания и навыки, повысить уровень финансовой грамотности и культуры.

Оргкомитет Ленинградской области приглашает активных пенсионеров региона. Проверьте свои финансовые знания, получите новый опыт и возможность войти в команду Ленобласти и отправиться на соревнования федерального уровня.

Региональный контакт-центр Чемпионата: Региональный центр финансовой грамотности Ленинградской области;

телефон: 8 (812) 660-46-92, 660-46-95 (доб.207);

адреса электронной почты: ms_kamenetskaya@lenreg.ru, es_pochetkova@lenreg

В Ленинградской области чемпионат проводится при поддержке организаций-партнеров РЭУ им. Г.В. Плеханова, а также при содействии органов исполнительной власти Ленинградской области, Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, регионального отделения Союза пенсионеров России, регионального управления Социального фонда Российский Федерации, а также Управления ФНС по Ленинградской области, Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Ассоциации развития финансовой грамотности.