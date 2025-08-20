Чемпионат по финансам для активных пенсионеров
Ленинградская область проведет Региональный этап IV Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности для пенсионеров, который приурочен ко Дню пожилого человека.
Участников ждут соревнования, призы, памятные подарки и дипломы. Три победителя представят 47-й региона на федеральном уровне. Онлайн-регистрация открыта до 25 сентября.
Мероприятие пройдет 26 сентября 2025 года. Регистрация начнется в 9:30, а начало соревнований запланировано на 10:00.
Место проведения: Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 67, аудитория 501.
Принять участие могут мужчины от 63 лет и женщины от 58 лет с официальным статусом пенсионера. Необходимо подтверждение пенсионным удостоверением или справкой о назначенных пенсиях.
Ленинградская область организует региональный этап в рамках государственной Стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года. Главная цель — помочь ленинградским пенсионерам улучшить финансовые знания и навыки, повысить уровень финансовой грамотности и культуры.
Оргкомитет Ленинградской области приглашает активных пенсионеров региона. Проверьте свои финансовые знания, получите новый опыт и возможность войти в команду Ленобласти и отправиться на соревнования федерального уровня.
Региональный контакт-центр Чемпионата: Региональный центр финансовой грамотности Ленинградской области;
телефон: 8 (812) 660-46-92, 660-46-95 (доб.207);
адреса электронной почты: ms_kamenetskaya@lenreg.ru, es_pochetkova@lenreg
В Ленинградской области чемпионат проводится при поддержке организаций-партнеров РЭУ им. Г.В. Плеханова, а также при содействии органов исполнительной власти Ленинградской области, Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, регионального отделения Союза пенсионеров России, регионального управления Социального фонда Российский Федерации, а также Управления ФНС по Ленинградской области, Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Ассоциации развития финансовой грамотности.