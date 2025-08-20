Покорить Эльбрус и себя

Одним из этих мужественных людей стал наш земляк Денис Шейн-Митрофанов. Мы познакомились в 2023 году, и уже тогда Денис поразил меня своей целеустремленностью,выдержкой и силой духа. Денис оказался очень скромным и долго отказывался давать интервью.

Однако восхождение на Эльбрус стало моментом, после которого я решила, что материал о Денисе должен увидеть свет.

Служба и ранения

Денис Шейн-Митрофанов оказался в зоне СВО в сентябре 2022 года, когда ему было всего 20 лет. Получив повестку как военнослужащий запаса с медицинской специальностью, он не раздумывая отправился защищать Родину. Вскоре он занял должность старшего химика-разведчика в 138-й бригаде, выполняя задачи в отдельном штурмовом батальоне «Шторм» и участвуя в боях на Луганщине и Донетчине.

Денис с неохотой делится воспоминаниями о тех днях, подчёркивая: «Что было на войне— пусть там и остаётся». Он вёл личный дневник, в котором описывал события вплоть до момента ранения, но считает этот опыт слишком личным и болезненным для обнародования. Ещё не время…

Денис с трепетом относился к разрушенным войной домам и собирал старые открытки с изображениями животных и растений, сохраняя память о тех, кто раньше жил в этих местах. В часы тишины он читал найденные в разрушенных усадьбах книги, чаще всего о земледелии, охоте и кулинарии, что ему было близко по духу.

На протяжении службы Денис берёг в кармане фотографию любимой девушки и носил с собой «Молитвослов Православного Воина». А под шлемом у него всегда был запасной патрон на случай угрозы плена…

Первое ранение Денис Шейн-Митрофанов получил в бою осенью, под Красным Лиманом, когда получил пулевое ранение в плечо, но продолжил выполнять боевую задачу. За первым ранением вскоре последовало второе: пытаясь спасти сапёра, подорвавшегося на мине, Денис сам наступил на мину и потерял правую ногу. Оба бойца были быстро эвакуированы. В госпитале Денису ампутировали остатки ноги. Эти дни он вспоминает с особой горечью, так как осознание, что ему предстоит жизнь в инвалидном кресле, стало настоящим испытанием. 17 июля 2023 года сержанту Денису Игоревичу Шейн-Митрофанову был вручён Орден Мужества. Эту награду он получил за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Новая жизнь

После длительного лечения и реабилитации Денис был демобилизован и вернулся домой.Он начал новую жизнь в изменившихся реалиях, принимая этот вызов с честью.В течение первого года Денис заново учился ходить и бегать, а спустя несколько месяцев вернулся к учебе и тренировкам, вновь погрузившись в занятие спортом. Буквально через 9–10 месяцев после выписки он уже уверенно передвигался и вёл активный образ жизни, попробовав себя в яхтинге, конном спорте и хайкинге, а также возобновив занятия стрельбой из лука.

Новая жизнь также принесла Денису любовь к тишине, и он освоил профессию копирайтера. Свободное время он проводит на природе, наслаждаясь этим в одиночестве. Огромную поддержку в его адаптации к мирной жизни оказал государственный фонд «Защитники Отечества», благодаря которому Денис смог участвовать в проекте «Время сильных».

Восхождение на Эльбрус Когда Денис узнал о возможности пройти отбор в команду покорителей Эльбруса, он не задумываясь захотел принять участие в этом проекте, осознавая, насколько сложной будет задача. Как он сам говорит, его решение продиктовано как эгоистической мотивацией, так и высоким стремлением показать пример другим.

— Во-первых, я хотел просто проверить, испытать себя и свои силы. Узнать свои лимиты — особенно после ампутации. Ведь не каждый (даже, казалось бы, полностью здоровый человек) смог бы подняться и находиться на той высоте, куда я с товарищами планировал взойти. Без специальной физподготовки это просто невозможно, — рассказал Денис. — Во-вторых, мне хотелось показать тем ребятам в госпиталях, кто сейчас лечится и не знает, как ему жить с ампутацией, что всё возможно: что можно вернуться к активной, полноценной жизни, что можно будет просто жить без ограничений в голове.

Подготовка началась в апреле текущего года. Участники прошли многоступенчатый отбор, физическую и психологическую подготовку, а также адаптацию и индивидуальную подгонку протезов. Тренировки имитировали высокогорье, участники спали и занимались при пониженном давлении и температуре.

Главным испытанием стали акклиматизационные восхождения в мае: начиная с высоты 1000 метров, команда постепенно поднялась до 4800 метров. Все участники испытали симптомы горной болезни. Узнав в июне, что попал в группу покорителей вершины, Денис ощутил переживания,схожие с теми, что испытывал на фронте: в такие моменты в голове всегда возникает мысль: «Я не могу сдаться, потому что подведу команду».

Штурм вершины Эльбруса начался в полночь под лунным светом. Это восхождение стало уникальным событием в истории, ведь участники преодолели серьёзные физические и психологические преграды, имея протезы ног.

Когда я спросила Дениса о его чувствах на вершине, он, немного помолчав, ответил:

— Честно говоря, на вершине я испытал что-то схожее с фрустрацией. Такое иногда бывает, когда стремишься к какой-то цели всю жизнь, а потом, достигнув её, совершенно не понимаешь, как жить далее.

Осознание, что всё получилось, нагнало меня уже внизу, когда я ложился отдыхать и пытался уснуть. Сон так и не пришёл, но зато пришли восторг, чувство победы и осознание того, что все лишения оказались не зря! Это восхождение на Эльбрус подтвердило, что инвалидность — это не приговор. Главное — сохранять силу духа и ставить перед собой высокие цели. И как только цели определены, необходимо двигаться к ним, преодолевая любые преграды.

Я хочу завершить этот очерк словами Высоцкого, которые, по-моему, прекрасно подходят моему герою: «Если ж он не скулил, не ныл, Пусть он хмур был и зол, но шёл, А когда ты упал со скал,Он стонал, но держал. Если шёл за тобой как в бой, На вершине стоял, хмельной, — Значит, как на себя самого, Положись на него!»

ТАТЬЯНА ЧУМЕРИНА

ФОТО: ЛИЧНЫЙ АРХИВ ДЕНИСА ШЕЙН-МИТРОФАНОВА