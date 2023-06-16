«За углом»: победа в Дубне

На Волге, в Дубне, в финале сезона театр-лаборатория «Квадрат» провел Международный фестиваль «Мост, соединяющий сердца». Фестиваль, зародившийся в 2019 году, возобновил свою работу после трехлетнего перерыва. Принять участие приглашались все желающие театральные коллективы со спектаклями по лирическим произведениям. В жюри вошли актёры и режиссеры театра и кино, драматурги и театральные критики, представители Союза театральных деятелей России.

В течение четырех дней, с 9 по 12 июня, на дубненской сцене при полном аншлаге выступали театральные коллективы Химок, Рыбинска, Гатчины, Дмитрова, Нижнего Новгорода, Минска и Москвы.

Гатчинский театр-студия «За углом» представил спектакль «Не все коту Масленица» по пьесе А. Островского. В итоге в категории «Любительские коллективы» гатчинцы стали лауреатами 1-й степени. Артист театра Сергей Харитонов выиграл номинацию «Лучшая мужская роль второго плана», Елена Романова и Наталья Воробьёва были признаны лучшим актерским дуэтом.

Артисты вернулись домой с победой и массой впечатлений от колыбели ядерной физике на Волги – маленького гостеприимного города с богатой научной историей, культурным наследием и природными красотами.

Андрей Соколов