Лаборатория Театра Наций – в Гатчинском ТЮЗе

Это федеральная программа по поддержке театров малых городов России, разработанная Государственным Театром Наций и Министерством культуры РФ, при участии благотворительного фонда народного артиста России Евгения Миронова «Театральные инициативы». Гатчина впервые принимает участие в проекте.

Коллектив муниципального Театра юного зрителя в Центре творчества юных проходит тренинги и мастер-классы и репетирует пьесу современного автора под руководством главного режиссера Санкт-Петербургского театра «Мастерская» Романа Габриа.

- У нас большая федеральная программа, которая включает и фестиваль театров малых городов, и приезд спектаклей-победителей, и выездные творческие лаборатории с участием столичных режиссеров, педагогов и критиков, – рассказывает куратор федеральной программы по поддержке театров малых городов России Театра Наций Елена Носова. –Каждый год мы проводим фестиваль в разных регионах. Совсем недавно прошел юбилейный, XX фестиваль, в Магнитогорске.

- Как проходит отбор участников?

- Театры подают заявки, который рассматривает экспертный совет. Ежегодно на фестиваль собирается 16-18 театров из малых городов России. Уникальность фестиваля в том, что, отыграв спектакли, коллективы не разъезжаются, а в течение недели находятся на фестивале, где есть конкурсная, образовательная и внеконкурсная программа. Второй этап – приезд спектаклей-победителей в Москву и показ на сцене Театра Наций.

…Большой блок федеральной программы по поддержке провинциальных театров – это выездные творческие лаборатории. Они разнообразны и проходят и в малых городах, и в театрах атом-градов, и в национальных театрах. Есть лаборатория в театрально-музейно-ландшафтных пространствах.

- Участие в лабораториях принимают только профессиональные театры, – говорит Елена Носова. – Чтобы понимать масштаб программы Театра Наций: в стране – 647 профессиональных театров, и около 200 из них – это театры малых городов и областных центров. Такой большой патронат, и эта работа ведется с 2011 года.

…В июньской творческой лаборатории по современной драматургии участвуют три театра Ленинградской области: Гатчинский муниципальный ТЮЗ, драматический театр Балтийского флота в Кронштадте и театр «На Литейном». Театрам отправлялись пьесы – на выбор, и труппа Гатчинского ТЮЗа готовит пьесу Ярославы Пулинович «Наташины мечты. Действие второе». Это камерная история, рассказанная от лица девочки-подростка по имени Наташа. Пьеса была написана в 2008 году и поставлена во многих театрах России.

- Важная часть программы лаборатории – образовательный блок, – поясняет Елена Носова. – Первая половина дня посвящена мастер-классам и тренингам, во второй идут репетиции и, как результат, эскиз спектакля. По сути, это не просто читки. Режиссер Роман Габрия приехал раньше, до начала лаборатории, и уже состоялись репетиции спектакля.

Занятия по сценической речи и актерскому мастерству с коллективом Гатчинского ТЮЗа проводит старший преподаватель кафедры школы Олега Табакова Марина Гарсия Солано. Она впервые посетила Гатчину, познакомилась с труппой и выразила уверенность в достойной подготовке гатчинских артистов:

- Мы много, где побывали, уровень бывает разный. Как правило, это зависит от режиссера. Есть очень сильные труппы. В отдаленных городах у артистов меньше возможностей повышать свой профессионализм. Но артист должен все время собою заниматься. Это как инструмент, который нельзя бросать, чтобы не утратить мастерство. Я не сомневаюсь, что в Гатчине уровень хороший и мы собираемся …просто размяться перед репетицией.

Лаборатория проходит в течение недели. Артисты заняты тренингами, репетициями и прогонами. 21 июня в Сосновом Бору, в Художественном музее современного искусства будут показаны результаты работы лаборатории – все три эскиза спектаклей театров Ленинградской области.

Обсуждение постановок пройдет вместе со зрителями, при участии театральных критиков, творческой группы Театра Наций, театров-участников лаборатории. Зрителям будет предложено проголосовать и определить дальнейшую судьбу этих работ. Планируется, что эскизы спектаклей, созданных в рамках лабораторий, будут доработаны и пополнят репертуар театров.

Екатерина Дзюба