На службе просвещения

Семья, опалённая войной

Маргарита Александровна Никишина родилась 21 мая 1937 года в Гатчине. Дед Маргариты, Александр Николаевич Никишин, был известным в Гатчине человеком: он работал главным инженером завода «Электронстандарт», руководил эвакуацией завода при наступлении немцев на Гатчину в конце лета 1941 года. Вместе с семьёй он покинул город с последним эшелоном, когда в Гатчину уже входили фашисты.

Рассказывает дочь Маргариты Александровны – Ирина Юрьевна Николайчева: «Не доехав до Ленинграда, поезд остановился, и мама с братьями и родителями убегала через поля в город. Её, маленькую, на руках нёс брат Женя, закрывая девочку собой от разрывов бомб. Женя погиб во время блокады. Трагический случай: его съели дворники… Дед умер в начале зимы 1942 года от голода. Старшего брата Николая по достижении 18-летия забрали на носилках в армию в декабре 1941 года. У него уже отнялись ноги от голода. А мама с бабушкой и её сестрой были эвакуированы в Алтайский край в мае 1942 года».

В Книге памяти блокадного Ленинграда, в списках эвакуированных, её фамилия рядом с фамилией бабушки – Жуковой Марией Кузьминичной (бабушкой Машей, род.1902) и сестрой бабушки - Воскресенской Евгенией Кузьминичной (род.1896).

В 1989 году М.А. Ларионова была награждена медалью «Жителю блокадного Ленинграда».

«Наша блокадница» - так мы почтительно её называли. Медаль она носила на встречи с ветеранами, в день освобождения Гатчины от фашистов и в День Победы.

66 благодарностей

После Великой Отечественной войны Маргарита Александровна окончила Гатчинское педагогическое училище (учитель начальных классов), а затем Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена по специальности «учитель русского языка и литературы».

Свою педагогическую деятельность она начинала в средней школе №4 города Гатчины в должности воспитателя группы продлённого дня. А после того, как вышла замуж за Юрия Александровича Ларионова (1934), следовала по месту службы супруга и работала там, где представлялась возможность. 7 лет трудилась в Кипеловской (Федотовской) средней школе (в военном городке) Вологодского района Вологодской области учителем начальных классов и учителем русского языка. 6 лет – в средней общеобразовательной школе №7 города Гатчины.

С 1978-го по 2007-й годы, 29 лет, она преподавала русский язык и литературу в Гатчинской средней школе №9. И всегда её отличала активная жизненная позиция, добросовестное отношение к своим обязанностям и ответственность за обучение и воспитание детей. Она ежегодно входила в число победителей социалистического соревнования, которое организовывали районный и городской комитеты отраслевого профсоюза. В её трудовой книжке три вкладыша с благодарностями из всех образовательных учреждений, где служила Маргарита Александровна: Федотовская школа – 5 благодарностей, школа №7 – 9, школа №9 – 52(!).

Казалось, она так вросла в школу №9, что без ее улыбки, шумной суеты и горящих глаз школу уже и представить невозможно. Она знала всех родителей своих учеников, всех ребят она старалась вывести в люди.

Бывало, разбушуется, раскричится, придет ко мне жаловаться на бездельника или охальника. Выслушаю её и скажу: «Хорошо, вызовем на педсовет этого нарушителя с родителями». Через два-три урока опять ко мне идёт: «Может, не надо на педсовет, он ведь один в семье, с матерью живёт, отца нет…» Доброта в характере Маргариты Александровны всегда побеждала.

А любовью к своему городу, к литературному краеведению она была просто одержима и пыталась этим чувством заразить и учащихся, и коллег. Она организовывала экскурсии по улицам Гатчины «Их именами названы…», поездки в музеи Ленинграда – Петербурга. В 80-е – 90-е годы были популярны маршруты «По литературным местам Ленинграда»: «Пушкин в Петербурге», «Лермонтов в Петербурге» и т.д. И с каждой новой темой в учебнике литературы она отправлялась с учениками в мемориальные музеи-квартиры писателей и поэтов. В каникулы любила ездить в дальние многодневные поездки по России с ребятами – ненасытна была, постоянно хотела и сама удивляться, и учеников своих удивлять: Новгород, Псков, Пушкинские Горы, Тихвин, Вологда, Тула, Минск, Киев, Таллин…

Вместе с учительским коллективом всегда участвовала в наших общих поездках в Эстонию, Финляндию, Швецию, Польшу, Италию… В таких путешествиях Маргарита Александровна переставала быть строгим учителем, и мы совсем не ощущали возрастную разницу между ней и нами. Она для нас становилась «Марго», как мы ее с любовью и юмором называли. Общительная, компанейская, смешливая, она такой и осталась на многочисленных фотографиях…

Краеведческий класс

Увлечение литературным краеведением вылилось в большую работу, которой Маргарита Александровна посвятила несколько лет своего педагогического труда в средней школе №9. Вместе со своими учениками она стала изучать жизнь и литературное творчество поэта необычной судьбы, как она называла его – «поэта корчагинского племени», Леонида Ивановича Куликова (1924 - 1980).

В её кабинете литературы учащиеся оформили собранный материал о жизни Леонида Ивановича в Гатчине и в Кургане, который они получили от матери и родного брата поэта. В кабинете появился уголок-музей, альбомы с материалами и копиями документов. Ученики «краеведческого» класса, где М.А. Ларионова была классным руководителем, участвовали в открытии мемориальной доски Л.И. Куликову на доме, где он проживал, по ул.Советской (теперь – Соборная), устраивали встречи с гатчинскими поэтами, были непременными участниками литературных конкурсов, фестивалей литературы и искусства школьников Гатчины и Гатчинского района, проводили экскурсии для учащихся своей школы и учеников других образовательных учреждений города.

В семье Ларионовых сохранился сценарий открытого мероприятия в форме «устного журнала», который учительница проводила для своих коллег и для заместителей директоров школ по воспитательной работе Гатчины и района в 1987 году. Устный журнал был посвящен 65-летию образования СССР, а темой его стала Гатчина и ее особенный житель – детский поэт Леонид Куликов, который, будучи прикованным болезнью к постели, нашел в себе мужество быть полезным людям и участвовать по мере сил в общественной жизни страны. Знакомясь со сценарием учителя, осознаёшь, как военное и послевоенное поколение воспринимало жизнь, вернувшуюся в мирное русло, с каким бесконечным уважением чтит память павших за свободу и независимость Родины, следуя завету другого советского поэта: «Помните, какою ценой завоёвано счастье, помните…»

Мы помним тех, кто пережил ленинградскую блокаду, кто восстанавливал страну и наш город после Великой Отечественной войны, тех, кто реставрировал его архитектурные памятники, тех, кто работал в три смены, чтобы построить для жителей города комфортное жилье и решить жилищную проблему, тех, кто сделал Гатчину одним из самых известных и привлекательных городов не только Ленинградской области, но и России. Хотелось бы, чтобы это помнили наши дети и внуки. А это в большой степени зависит и от нас, современных учителей. Если мы будем следовать тому чувству гордости за свой город и свою страну, как это делала на протяжении своей педагогической деятельности длиною в 48 лет Маргарита Александровна Ларионова.

И.Б. Смирнов,

к.п.н., заслуженный учитель РФ