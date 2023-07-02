Рыцарские баталии в сиверском «Чкалов Парке»

Историческая реконструкция – это процесс воссоздания материальной или духовной культуры определённой исторической эпохи. Движение исторической реконструкции получило распространение в кругу людей, увлекающихся изучением истории и искусства. В поселке Сиверский участники фестиваля «У истоков Руси» воссоздали эпоху классического средневековья, где были представлены не только доспехи и вооружение русских воинов, но и европейских рыцарей.

В мероприятии приняли участие представители таких клубов, как «Ливонский орден», «Бьёрнир», «Дружина рус», «Смоленский полк», «Псковский двор», «Оружейная башня», «Орден северного храма», «Южная башня» и местный клуб «Рольфхейм», который выступил организатором фестиваля совместно с ЦПВ «Чкалов Парк». Все участники фестиваля пришли в одежде XIV века: девушки нарядились в характерные для средневековья платья, мужчины же облачились в тяжёлые доспехи.

Несмотря на то, что в «Чкалов Парке» фестиваль исторической реконструкции проводился впервые, он прошел с большим размахом. Всё вокруг придавало ту самую атмосферу средневековья: со сцены звучала современная музыка в обработке волынок и прочих духовых инструментов, а в центре установлено ристалище для боёв. Любой гость фестиваля мог поучаствовать в различных мастер-классах и попробовать себя в ковке металла на наковальне, стрельбе из лука, метании копей, прокатиться верхом на лошади или сойтись в бое на мягком тренировочном оружии.

С тёплыми приветствиями к гостям и участникам фестиваля исторической реконструкции обратились руководитель военно-исторического клуба «Рольфхейм» Василий Северин, а также заместитель главы администрации Сиверского поселения Марина Дозморова.

И вот настал черёд храбрых рыцарей выходить на поле брани. Этим самым полем выступило ристалище, представляющее собой прямоугольную деревянную рамку, напоминающее боксёрский ринг. Именно там происходили все зрелищные баталии фестиваля.

По всем средневековым канонам старт мероприятию дал рыцарский турнир. Воины, вооружившись щитом и мечом, выходили в ристалище, чтобы один на один сразиться со своим противником. Каждый бой длился одну минуту под внимательным наблюдением судей, однако, несмотря на это, каждый рыцарь всерьёз боролся за победу. Лязг доспехов и мечей доносился на весь «Чкалов Парк», вокруг ристалища собрались зрители, внимательно следившие за ходом боя. Громкими криками болельщики поддерживали своих фаворитов. Даже тучи начали сгущаться, предвещая скорое наступление дождя, что ни столько доставляло неудобство зрителям и участникам, сколько создавало тот самый дух средневековых боёв, навеянный нам фильмами про рыцарей.

Калёная сталь разлеталась как стекло, далеко не каждый участник вышел победителем из противостояния. Третье место занял Павел Пензин, Иван Волков стал вторым, а чемпионского титула удостоился Кирилл Чернышов.

«Я занимаюсь исторической реконструкцией уже двенадцать лет. Изначально это было для меня интересное увлечение, затем я более углублено стал изучать историю. Начал изучать элементы доспехов, вооружение и уходить в это всё больше и больше. В конце концов, моё увлечение вылилось в такое культурно-досуговое мероприятие, в котором приятно поучаствовать мне и всей моей семье», - высказался Иван Волков.

Далее состоялся турнир по стрельбе из лука, участники которого в парах соревновались друг с другом в своей меткости. Они стреляли из классической стойки на прямых ногах, с одного колена и с разворота. В этом турнире принимали участие не только мужчины, но и девушки.

Кульминацией фестиваля стал бугурт – это групповое противостояние рыцарей в ристалище. В «Чкалов Парке» был представлен обычный бугурт, где для победы над противником необходимо повалить его на землю, и тактический бугурт, в котором нужно поразить своего соперника оружием. Арсенал оружия в этой битве был более разнообразным: в ход шли пики с затупленными наконечниками, полуторные мечи, двуручные топоры.

В конце фестиваля как бравых воинов, так и гостей накормили солдатской гречневой кашей и пригласили для общего фото.

Максим Булатов





Фото организаторов фестиваля