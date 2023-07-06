Сергей Перминов: «Социально-экономическая устойчивость региона не вызывает сомнений»

Аналитический доклад о региональной политике и рейтинг влияния глав субъектов РФ опубликовало сегодня Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сохраняет позиции в ТОП-20 общероссийского рейтинга в группе «Очень сильного влияния».

Но что сегодня определяет устойчивость и влияние глав субъектов: инициативность и большое количество новых успешных кейсов и региональных ноу-хау или умение качественно и эффективно проводить в субъектах единую политику федерального центра и реализовать поставленные Президентом и Правительством РФ задачи? Об этом Online47 спросил сенатора РФ от Ленинградской области Сергея Перминова:

«Текущий период ставит перед регионами требующие приложения немалых сил и компетенций задачи. Это и адаптация экономики к работе в складывающихся условиях, при этом не допуская возникновения потенциально опасных дисбалансов, и развитие социальных приоритетов, в русле уделяемого федеральным центром внимания. У Ленинградской области это получается.

Прошедший в минувшем месяце ПМЭФ еще раз подтвердил интерес инвесторов к работе в нашем регионе, командой которого последовательно создавались и сохранены устойчивые, нормативно обеспеченные «правила игры». Подписанные соглашения — это почти триллион рублей. Но это и занятость, и возможности обеспечения социальных программ, и уверенный взгляд в будущее.

Полагал бы, что и проактивность работы команды во главе с губернатором Александром Дрозденко, и вовлеченность всех ленинградцев, благодаря которой социально-экономическая устойчивость региона не вызывает сомнений, и вклад области в решение ключевых государственных задач, — все это обеспечивает устойчиво высокие позиции главы региона в этих рейтингах».