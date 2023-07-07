Мобильный офис Газпрома приехал в Рождествено

5 июля генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов и председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов вместе с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим приняли участие в подомовом обходе жителей села Рождествено. Высокие гости рассказали о преимуществах использования природного сетевого газа в быту, объяснили, как участвовать в программе догазификации и ответили на вопросы потенциальных потребителей.

Межпоселковый газопровод Сиверский – Выра – Рождествено – Батово построили в 2006 году. Непосредственно село Рождествено было газифицировано в 2023-м.

Распределительный газопровод протяженностью 13,8 км проходит по Большому проспекту, по улицам Коли Подрядчикова, Болотной, Парковой, Заречной, Вырской, Песчаной, Рылеева, Соколова и по Слободке. Новые сети дают возможность подключить к голубому топливу 1236 домовладений в поселении, в том числе 500 – в самом Рождествено. При этом на догазификацию подано всего 172 заявки, заключено 109 договоров, газ доведен до границ 73 участков. Подключен …один дом.

Почему при наличии газа в населенном пункте жители Рождествено не торопятся газифицировать свои домовладения?

Представители Газпрома, ТЭК и гатчинской администрации посетили несколько домов на Песчаной улице – пообщались с хозяевами и выяснили, что мешает людям подать заявку на догазификацию.

Многие жители – пенсионеры, и с документами на домовладения и регистрацией у них все в порядке. Почему не подают заявки? Не знают, с чего начать, какие документы нужны, и какова цена вопроса. Всех интересует примерный расчет стоимости услуги. Один из жителей только оформляет свое домовладение, у его соседки документы оформлены, и она готова подать заявление на догазификацию.

А пока жители Песчаной улицы отапливают свои дома дровами. За год на каждый дом уходит примерно грузовик дров, что в денежном выражении составляет, в среднем, около 30 тысяч рублей в год. В большинстве случаев газопровод – и удобнее, и дешевле.

Чтобы ускорить процесс догазификации, в Рождествено с самого утра работал мобильный офис «Газпром газораспределение Ленинградская область». Эта «бюрократическая машина» выезжает в небольшие населенные пункты, чтобы прямо «на колесах» оформить местным жителям документы на догазификацию.

В мобильном офисе жители Рождествено получили исчерпывающую консультацию по программе догазификации. Специалисты подробно разъясняли, что газ до границ участка проводится бесплатно, и как получить субсидию на обустройство газовой сети на участке и внутри дома. А главное, здесь же, в мобильном офисе, все желающие могли оформить заявку и стать участниками большой президентской программы догазификации регионов России.

- На улице, где мы стоим, газопровод проложен, создана техническая возможность для газификации 50 домов, – сказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. – Напишите заявления, мы вас подключим к газу, потому что для нас главная цель, чтобы жители нашей страны пользовались газом в быту, и чтобы дома им было по-настоящему тепло и уютно.

Людмила Нещадим отметила, что Рождественское поселение – как и многие населенные пункты Гатчинского района – с нетерпением ждало газификации:

- Сегодня благодаря позиции президента программа социальной догазификации активно реализуется. В Гатчинском районе уже собрано свыше 8 тысяч заявок жителей, и более, чем в 3 тысячи домовладений газ пришел за короткий период реализации программы. Сегодня мы приехали в Рождествено, чтобы посмотреть на месте, с какими сложностями сталкивается каждый домовладелец при газификации, а каждый собственник – это отдельная история. Мы поняли, какие вопросы требуют урегулирования на уровне правительства Ленинградской области, чтобы минимизировать административные барьеры на пути подачи заявок на догазификацию.

По словам Людмилы Николаевны, будет составлен план-график выезда мобильного офиса Газпрома в каждый населенный пункт, который включен в программу газификации. До 2025 года в Гатчинском районе построят 59 газопроводов, которые дадут возможность газифицировать более 8 тысяч домовладений.

- Конечно, программа объемная, и нам важно на каждом этапе ее реализации понимать, какие вопросы нам – органам местного самоуправления – необходимо оперативно решать, чтобы газ в дома наших жителей пришел в срок, – сказала Людмила Нещадим.

Как заметил председатель комитета по ТЭК Сергей Морозов, жители Ленинградской области заключили уже 26119 договоров по программе догазификации:

- До границ земельных участков проложено 13306 газопроводов. Медленнее идут работы внутри домов, и чтобы это исправить, мы будем рассказывать жителям о субсидии, которая составляет в нашем регионе от 180 до 300 тысяч рублей и направляется на прокладку сетей и покупку газового оборудования.

…Мероприятие в Рождествено открыло серию встреч руководителей газораспределительных организаций с жителями газифицированных населенных пунктов во всех регионах присутствия «Газпром межрегионгаз». По словам Сергея Густова, цель кампании: к концу 2023 года – 1 млн исполненных договоров на догазификацию. Существующий потенциал подключений должен быть реализован в полной мере.

Екатерина Дзюба