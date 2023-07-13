Презентация настоящего и будущего Школы дизайна

Презентация Школы дизайна была посвящена знаковому событию. ГИЭФПТ стал победителем отбора на предоставление в 2024 году гранта, нацеленного на создание кластера «Искусство и креативная индустрия». Субсидия будет выделена из федерального бюджета в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Институт получит финансовую поддержку в размере 70 млн рублей на развитие инфраструктуры и создания необходимых условий для подготовки квалифицированных специалистов.

Среди участников и гостей мероприятия были представители бизнес-сообщества, сферы обслуживания, художники, генераторы идей из мира моды, красоты и искусства.

Концепцию праздничного мероприятия пояснила руководитель Школы дизайна ГИЭФПТ Елена Бадмаева.

- Не все понимают, что такое креативные индустрии. Сегодня мы решили это показать наглядно. Наши гости познакомятся со Школой дизайна, узнают, чего мы уже достигли за этот год и чего хотим достигнуть. В первую очередь, мы хотим донести до всех, что дизайнеры и художники – это люди, которые должны создавать среду, в которой мы все обитаем. Для этого мы существуем. А дизайнерам нужно понимать, что они несут ответственность перед людьми. Мы все работаем над тем, чтобы наша жизнь была красивой, интересной, насыщенной, и, с точки зрения дизайна и искусства, должна быть с хорошим вкусом. Сегодня мы делаем презентацию нашего будущего и настоящего, - сказала Елена Бадмаева.

Для гостей провели экскурсию по зданию, где они могли оценить масштаб уже произошедших изменений. Всё удивляло, вызывая эмоции, что-то казалось парадоксальным, но вкуса будущим дизайнерам и их наставникам не занимать.

Председатель комитета образования Ленинградской области Вероника Реброва отметила, что результаты работы студентов и преподавателей факультета ее впечатляют, и выразила им благодарность.

- Это реальный успех и хороший задел для дальнейшей самореализации и успешной карьеры, - сказала Вероника Реброва.

В рекреации звучала живая музыка креативного фортепиано. В зале – море цветов и изящных букетов. Официанты любезно предлагали напитки. Вдоль стены - выставка дизайн-проектов, а в центре - подиум, на котором были представлены две креативных коллекции одежды. Студенты их придумали, сшили и продемонстрировали публике.

Собравшихся в зале приветствовали глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и и.о. ректора ГИЭФПТ Александр Туфанов.

После официальной части гости делились впечатлениями и обсуждали новые идеи.

- Грант, который мы получили, будет потрачен на самое высококлассное оборудование, на современные образовательные тренды и решение тех задач, которые сейчас ставит перед нами государство, - отметила Елена Бадмаева. – Это стало возможным благодаря тому, что руководство ГИЭФПТ придумало и осуществило слияние высшей и средней школы профессионального образования. Я думаю, что это пример для многих образовательных учреждений. На самом деле - это большая трудная работа: с документами, с пониманием профессиональных трендов, которые должны быть реализованы. Но мы это сделали. В итоге у нас появится оазис профессионального оснащения с гиперпрофессиональными людьми из всех отраслей, которые будут у нас преподавать. Это колоссальный прорыв в образовании для Ленинградской области. Я – счастлива.

Татьяна Можаева