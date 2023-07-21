Начинающим предпринимателям — гранты на развитие

На эти средства молодые предприниматели Ленобласти запускают социально значимые проекты, в том числе — репетиторский центр в Выборге, новая пекарня в Киришах, мастерская по изготовлению мебели из ротанга в Тихвине.

Грантовая поддержка молодым предпринимателям оказывается благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности». Общая сумма грантовой поддержки – почти 98 млн рублей, что на 48% больше, чем в 2022 году. В течение года все грантополучатели должны реализовать свои проекты.

Ленинградская область – лидер среди субъектов России по предоставлению грантов в рамках нацпроекта, инициированного президентом Владимиром Путиным. В следующем году эта поддержка будет продолжена, уже в августе начинается обучение молодых предпринимателей – будущих грантополучателей 2024 года.