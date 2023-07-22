Хороший товар сам себя хвалит

Первый в Гатчине магазин фермерской продукции под брендом «Сделано в Гатчине» был торжественно открыт 5 сентября 2019 год при участии Гатчинского фонда поддержки предпринимательства. За прошедшие годы магазин местных фермерских товаров стал только лучше: уютнее, удобнее, красивее. Ассортимент увеличился, а качество продукции такое же отменное. Потому и круг постоянных покупателей продолжает расширяться. И уж если приходят сюда за покупками, то набирают сумками. Как тут удержаться, когда витрины так и манят?! Продукция «Сделано в Гатчине» – украшение любого праздника. В чем тут секрет?

У директора магазина Елены Смирновой есть на то свое объяснение.

- В Гатчинском районе много хороших фермеров. Кто-то из них производит мясную продукцию, кто-то занимается молочным производством. Безусловно, экологически чистая продукция привлекает клиентов. Но как ее купить? Не объезжать же каждого фермера. Наш магазин решает эту проблему. Покупатель может купить вкусные и натуральные продукты от фермеров и производителей Гатчинского района в одном месте - в нашем магазине. Еще один плюс - здесь можно приобрести экологически чистую и полезную продукцию без посредников. А значит, по более выгодной цене. Каждый день - свежие поставки. Есть скидки, акции, дегустации – только следи за новостями, - поясняет Елена Смирнова.

В магазине «Сделано в Гатчине» всегда в наличии мясо (курица, индейка, свинина, говядина), яйца, молочная продукция. Глаз не оторвать от витрины, где красуются колбасные изделия. Много разнообразных сыров. Хочешь рыбы – пожалуйста, рыба. Богатый ассортимент хлебо-булочных изделий. Есть хлеб изысканного вкуса, есть классический. Привозят бездрожжевой фермерский хлеб. Покупателям нравится местная кулинария, выпечка, кондитерские изделия собственного производства. Здесь и пирожки пекут, и салатики делают, и окрошку – все по сезону. А для полного счастья тут же можно купить овощи, фрукты, масла прямого отжима, полезный чай на любой вкус, а также каши, специи, мед, супы, консервы и многое другое.

- Среди наших поставщиков много тех, кто работает со дня открытия магазина. Это производитель сыров ЗАО «Микельанджело», производитель специй и приправ ООО «Сфера», пекарня «Тертый Калач» и многие другие. Как говорится, постоянство - признак мастерства. Покупатели ценят качество – поэтому и продажи хорошие, - говорит Елена Смирнова.

Фермерское хозяйство «Новые Черницы» предлагает экологически чистые продукты из коровьего и козьего молока - кефир, творог, йогурты, сметану, масло, ряженку. Оно занимается и производством, и продажей, и доставкой. А какая вкусная творожная масса – с курагой, вишней, изюмом, с черносливом! Сыр на любой вкус – Рикотта, «Фисьель», «Чечил», «Адыгейский», «Брынза», «Сулугуни», Качотта…

Производитель мясных деликатесов и колбас «Мясной дом Ивановых» работает по принципу «В понедельник сделано - к пятнице продано!». В ассортименте более 100 наименований продукции - каждый покупатель выберет и полюбит что-то свое. У производителей свое убойное производство. Работают только с охлажденным мясом, а это гарантия свежести. Используются проверенные временем рецептуры и натуральные специи - никаких искусственных добавок, получается очень вкусно, как для себя.

Фермерское хозяйство «Из Лешиков» производит чайные композиции на основе иван-чая, консервированные супы и овощи. Производство находится в деревне Кобрино Гатчинского района. Все чаи «Из Лешиков» изготовлены по рецепту классических черных чаев. Имеют в своем составе купаж из различных степеней ферментированного сырья, и за счет этого напиток обладает как ярко выраженным ароматом, так и глубиной и длительностью вкуса. На изготовление чая идут только качественные здоровые листья и соцветия. Сбор сырья происходит ручным способом на экологически чистой территории.

Покупателям магазина «Сделано в Гатчине», а это не только жители Гатчины, но и Петербурга, очень нравятся торты. Можно купить и сразу попробовать, здесь же за столиком. Можно заказать торт к определенной дате. Цены вполне разумные и соответствуют качеству и изысканному вкусу.

- Линейка тортиков у нас существенно расширилась. Но по-прежнему самый популярный десерт - «Анна Павлова». Он был и остается вне конкуренции. Всеми любим торт «Водевиль» - это наша авторская разработка. Все тортики мы производим здесь же: никакой транспортировки. Создали и продали. Второй плюс - абсолютно натуральные про-дукты: настоящее масло, сливки, яйцо, поэтому вкус нежнейший, - рассказала Елена Смирнова и подчеркнула, что это касается не только кондитерских изделий.

- У нас настоящее мясо - с бойни, молоко - с фермы. Очень хороший отдел овощей и фруктов. Здесь представлено все, что выращивается в Гатчине. За исключением, пожалуй, абрикосов и черешни. Они у нас не растут в таком объеме, их поставляют наши соседи. Не так давно в магазине появился очень хороший рыбный отдел. Продукцию поставляет «Акваферма» из поселка Тяглино Гатчинского района. Она представлена полным ассортиментом: замороженная, копченая, соленая продукция. В нашем магазине можно и свежую рыбу заказать, - рассказывает директор магазина.

«Акваферма» – современное, динамично развивающееся рыбное хозяйство, специализирующееся на выращивании осетровых. Конечно, здесь разводят и другие виды рыб, а также рыбопосадочный материал, занимаются производством копченых, слабосоленых продуктов и полуфабрикатов. Работают по самым высоким стандартам качества, используя только европейские корма премиум класса, кристально чистую воду, в которой живет осетр круглый год, за счет применения высокотехнологичных автоматических систем очистки.

В магазине «Сделано в Гатчине» можно купить, например, осетра горячего и холодного копчения, приготовленного по традиционным русским рецептам.

- У нас такой магазин, что можно в одном месте все купить и пойти кушать. Словом, полная корзина, - подытожила Елена Смирнова.

Побеседовав, обходим богатые витрины. Просто так созерцать изобилие - невозможно. Вслед за покупателями и я набрала целую сумку продуктов.

В самом фермерском магазине есть где отдохнуть, вкусно перекусить, чайку-кофейку попить. Все оформлено со вкусом - душа радуется.

Магазин «Сделано в Гатчине» расположен по адресу: г. Гатчина, улица Чехова, 14 (напротив платформы «Татьянино»). Работает ежедневно с 9:00 до 20:00. Добро пожаловать!





Татьяна Можаева