Школы Гатчинского района готовятся к новому учебному году

Так, в Кобраловской и Гатчинской школе №11 ведутся ремонты спортивных площадок, в Большеколпанской - пищеблока, в Лукашевской - помещений «Точки Роста», Сиверской - спортивного зала, раздевалок и туалетов, в Гатчинской школе № 9 - актового зала и лестницы, Коммунарской школе № 2 - помещений и лестницы главного крыльца. Также во многих образовательных организациях района выполняются ремонтные работы полов, системы отопления, кровель.

Три общеобразовательных организации будут оснащены современным цифровым оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды: Гатчинская школа №11, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, Сиверская школа №3.

Отметим, что в Большеколпанской школе уже завершен ремонт спортивной площадки. Посмотрите на фото, как здесь замечательно!