Школы Гатчинского района готовятся к новому учебному году
Ежедневно специалисты районных комитетов образования Ленинградской области проверяют школы и детские сады, чтобы 1 сентября ребята вернулись после летних каникул в комфортную и безопасную среду. Активно ведутся работы и в Гатчинском районе.
Так, в Кобраловской и Гатчинской школе №11 ведутся ремонты спортивных площадок, в Большеколпанской - пищеблока, в Лукашевской - помещений «Точки Роста», Сиверской - спортивного зала, раздевалок и туалетов, в Гатчинской школе № 9 - актового зала и лестницы, Коммунарской школе № 2 - помещений и лестницы главного крыльца. Также во многих образовательных организациях района выполняются ремонтные работы полов, системы отопления, кровель.
Три общеобразовательных организации будут оснащены современным цифровым оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды: Гатчинская школа №11, Гатчинская гимназия им. К.Д. Ушинского, Сиверская школа №3.
Отметим, что в Большеколпанской школе уже завершен ремонт спортивной площадки. Посмотрите на фото, как здесь замечательно!