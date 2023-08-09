Престиж гатчинского вуза растёт

Заместитель председателя гатчинского комитета образования Наталья Соловьева ознакомила всех с результатами окончания учебного года и предпочтениями выпускников. Так, в этом году в Гатчинском районе ЕГЭ сдавали 758 человек, из них 58 – выпускники прошлых лет и организаций профессионального образования.

Самыми «массовыми» предметами на ЕГЭ, кроме обязательных русского языка и математики, стали обществознание (его выбрали 43% выпускников), информатика (18%), физика (16%) и биология (15%). При этом наблюдается рост интереса к предметам естественно-научного цикла, которые стали чаще выбирать для сдачи экзаменов.

Комитет образования учел тенденцию роста количества участников ГИА по информатике и готов к запуску еще одной дополнительной аудитории.

Комментируя результаты экзаменов, Наталья Викторовна отметила, что в 2023-м, как и в предыдущие годы, средний тестовый балл в Гатчинском районе по большинству предметов был выше общероссийского. 213 человек (30,4%) сдали экзамены на 81 балл и выше – до 100, демонстрируя высокие показатели по русскому языку и математике.

Максимальный результат – 100 баллов по литературе – получила выпускница Гатчинского лицея №3 Амелия Гунгер, преподаватель – Ольга Титова. По информатике 100 баллов – у Виктора Ванина, воспитанника учителя Дмитрия Панасюка Гатчинской школы №2.

57 выпускников района набрали высокие баллы по двум предметам, 19 – по трем. Выпускница Сиверской гимназии Анна Румянцева получила высокие баллы по четырем предметам.

Хорошую подготовку продемонстрировали участники ГИА по обществознанию (38% набрали более 81 балла), по русскому языку (25%). По химии в Гатчинском районе 17% «высокобалльников», по информатике – 16%, по английскому языку – 13%.

Как показал анализ результатов экзаменов 9-классников, успеваемость выпускников 9-х классов по русскому языку стабильна и приближается к 100%. Успеваемость по математике – 98%.

Из предметов по выбору девятиклассники Гатчинского района традиционно предпочитают географию, обществознание, информатику. В этом году возросло количество сдающих ОГЭ по химии и биологии, около 10% выпускников 9-х классов по-прежнему выбирают физику – сложный экзамен с практической частью. Растет и качество подготовки 9-классников по биологии, географии, информатике.

Наталья Соловьева напомнила, что государственная итоговая аттестация традиционно проходит в три этапа, два из которых уже завершены. Последний, дополнительный период, пройдет в сентябре для выпускников текущего года, которые по уважительным причинам не смогли сдать экзамены в основной период.

Успешные результаты выпускных экзаменов позволили 58 выпускникам 11-х классов стать обладателями аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении». Среди выпускников 9-х классов – 98 отличников, это 5% от общего количества, и результат превышает прошлогодний.

…В ходе прямого эфира Людмила Нещадим поблагодарила педагогов Гатчинского района за ту большую работу, которую они проводят, всецело посвящая себя ученикам.

- Конечно, мы рассчитываем, что наши выпускники, получив высшее или среднее специальное образование, выберут для работы предприятия Гатчинского района и будут развивать экономику малой родины, – отметила Людмила Николаевна.

Директор Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского Марина Воронцова рассказала о ходе приемной кампании в педколледже и о нововведениях, касающихся учебы и экзаменационной части.

О текущей ситуации в ГИЭФПТ и основных изменениях этого года поведал ректор института Александр Туфанов:

- Институт меняется в лучшую сторону. В этом году на бакалавриате заявлены новые специальности: строительство, автосервис, лингвистика (очень интересное направление). При наличии 250 бюджетных мест бакалавриата подано 4308 заявлений. Самый большой конкурс – на менеджменте (в прошлом году была экономика).

Александр Олегович отметил высокие проходные баллы на бюджет: 279-291. На дизайн одежды – тоже 279, но в данном случае все будет зависеть от конкурсных испытаний по рисунку. 20 имеющихся бюджетных мест уже, можно сказать, заняты, и теперь вуз ждет абитуриентов на платные места.

Целевая подготовка в этом году тоже уже полностью «закрыта»: все 19 мест заняты «целевиками» Гатчинского района, которые потом придут работать на местные предприятия.

Зачисление на основные места ГИЭФПТ пройдет с 7 по 9 августа, после 9 августа будут приниматься документы на платное обучение – до 19 августа. На бакалавриат.

Особенно Александр Туфанов отметил магистратуру. С января вступили изменения в законодательство: лица, получившие диплом бакалавра, выше специалиста подняться не смогут:

- Призываю всех поступать в магистратуру. Есть бюджетные места, прием документов на юриспруденцию, менеджмент, экономику, муниципальное управление идет до 17 августа. Эти специальности требуются для госслужбы, руководящему составу, – сказал Александр Олегович.

По словам ректора, коренным образом в ГИЭФПТ меняется среднее профессиональное образование. На 14 специальностей подано 1517 документов, конкурс есть на все направления. Особенно выделяются информационные системы и программирование – на них самый высокий конкурс, больше всего документов подано.

- Это современный уровень подготовки. В этом году мы ввели несколько новых компьютерных классов, в информационных технологиях предусматривается, в том числе, робототехника и квадрокоптеры, мы начинаем подготовку по этим специальностям, – отметил Александр Туфанов.

Также ректор рассказал, вуз стал победителем кластера «Креативная индустрия и искусство», будет вводиться такое понятие, как профессионалитет. Ребята смогут получать образование по новым направлениям – не только дизайнеров одежды, но и портных, швей, визажистов, парикмахеров, добавятся художественные промыслы и роспись по шелку. Эти новые специальности появятся уже 1 сентября 2024 года.

- Система высшего образования тоже меняется. Постепенно мы переходим на специальности перерабатывающей промышленности и инженерии, – поделился Александр Олегович. – В следующем году мы планируем набор на специальности в сфере общественного питания, технологии производства и переработки продуктов, чтобы можно было обеспечить специалистами Гатчинский район и Ленинградскую область. Мы работаем в тесном контакте с работодателями и уверены, что ребята по окончании нашего института смогут трудоустроиться и получать достойную зарплату.

Александр Туфанов пригласил будущих абитуриентов на дни открытых дверей в институте – познакомиться с базой, которая претерпела серьезные изменения:

- Наше оборудование – в частности, 3D-принтеры, заинтересовало завод «Буревестник», сотрудники которого обучаются на нашей базе. Мы стремимся к тому, чтобы все студенты проходили производственную практику на предприятиях Гатчинского района и изучали процесс изнутри.

Прием документов на платную форму обучения среднего специального образования в ГИЭФПТ продлится до 15 августа.

…Людмила Нещадим отметила очень высокий конкурс в институте и поблагодарила ректора и всю команду вуза за современный творческий подход к организации работы, за сохранение и развитие системы среднего профессионального образования, что очень важно для Гатчинского района:

- В ближайшем будущем нам нужно будет подумать о строительстве нового здания для института, поскольку старое уже не удовлетворяет требованиям современности. Сегодня учиться в ГИЭФПТ очень интересно, в вузе открываются новые направления, которые востребованы экономикой и конкретными предприятиями Гатчинского района.

Екатерина Дзюба