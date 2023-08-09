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Жителей Ленинградской области приглашают к участию в медиафестивале «Мы Здесь!»

С 20 июля 2023 года по 10 февраля 2024 года проводится VII Международный Медиафестиваль детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!».

Рубрики:  Общество

Темы для участия в конкурсе:

- культурный код мира,

- экология жизни,

- герой сегодня,

- наука будущего,

- кибермир,

- политинфо.

 В конкурсе представлено семь номинаций:

- лучший видеосюжет,

- лучшее анимационное видео,

- лучшая социальная реклама,

- лучший документальный фильм,

- лучший короткометражный фильм,

- лучший подкаст,

- лучшее интервью.

 Организаторами конкурса выступают союз городов воинской славы России и Центр студенческих инициатив Северо-Запад при поддержке Комитета по молодежной политике Ленинградской области, Российского военно-исторического общества и Центра системных инициатив.

Заполнить заявку и узнать подробнее о конкурсе можно на официальном сайте организаторов: mediafest.info.

 