Жителей Ленинградской области приглашают к участию в медиафестивале «Мы Здесь!»
С 20 июля 2023 года по 10 февраля 2024 года проводится VII Международный Медиафестиваль детского и молодёжного творчества «Мы Здесь!».
Рубрики: Общество
Темы для участия в конкурсе:
- культурный код мира,
- экология жизни,
- герой сегодня,
- наука будущего,
- кибермир,
- политинфо.
В конкурсе представлено семь номинаций:
- лучший видеосюжет,
- лучшее анимационное видео,
- лучшая социальная реклама,
- лучший документальный фильм,
- лучший короткометражный фильм,
- лучший подкаст,
- лучшее интервью.
Организаторами конкурса выступают союз городов воинской славы России и Центр студенческих инициатив Северо-Запад при поддержке Комитета по молодежной политике Ленинградской области, Российского военно-исторического общества и Центра системных инициатив.
Заполнить заявку и узнать подробнее о конкурсе можно на официальном сайте организаторов: mediafest.info.
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