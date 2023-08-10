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В Гатчине 11 августа отключат свет

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине 11 августа.

Рубрики:  ЖКХ

11.08.2023 с 09:00 до 15:00

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса д. 5, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 11;

ул. Чкалова д. 1/2, 2А, 3, 5, 7;

площадь Варшавского Вокзала д. 1С;

ГИЭФПТ.