В Гатчине 11 августа отключат свет
Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине 11 августа.
Рубрики: ЖКХ
11.08.2023 с 09:00 до 15:00
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса д. 5, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 11;
ул. Чкалова д. 1/2, 2А, 3, 5, 7;
площадь Варшавского Вокзала д. 1С;
ГИЭФПТ.
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