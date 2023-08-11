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Неделя в Гатчине начнется с отключения горячей воды

МУП «Тепловые сети» г.Гатчина уведомляют, что для проведения ремонтных работ на источниках теплоснабжения будет произведена остановка котельных № 11 и № 10 с временным прекращением подачи горячей воды потребителям.

Рубрики:  ЖКХ

Отключение будет произведено:

- котельной №11 (обслуживает центральную часть города, микрорайоны «Въезд», «Хохлово поле») - с 09:00 часов 14.08.2023г. до окончания работ 15.08.2023г.

- котельной № 10 (обслуживает микрорайоны «Аэродром» и «Мариенбург») - с 09:00 часов 16.08.2023г. до окончания работ 17.08.2023г

 