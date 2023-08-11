С 12 августа меняется движение по маршруту 100 из Гатчины
В Гатчине на улице Радищева ведется ремонт инженерных коммуникаций, что внесло коррективы в движение автобусов по маршруту № 100. С 12 августа пассажиров ждут очередные нововведения.
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Автобусы, следующие из Гатчины в Санкт-Петербург, поедут с Варшавского вокзала по улице Карла Маркса до улицы Гагарины, затем – по улице Гагарина с выходом на проспект 25 Октября и далее – по утвержденному маршруту.
Из Петербурга на Варшавский вокзал Гатчины автобусы будут поворачивать с проспекта 25 Октября на улицу 7 Армии и оттуда - на Карла Маркса и далее - до Варшавского вокзала.
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