Медики спасли годовалого малыша, упавшего с 7-го этажа

Падение с 20-метровой высоты малышу, которому на момент ЧП был всего лишь год и месяц, смягчили ветви деревьев и газон под окнами. Вызванная бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила ребенка в Гатчинскую больницу. К их приезду в стационаре уже была готова шоковая бригада. Мальчика, минуя приемное отделение транспортировали в операционную.

«В операционной ребенка ожидала мультидисциплинарная бригада в составе реаниматолога, хирургов, травматологов, врача УЗИ-диагностики и рентгенолаборанта для выполнения рентгенологических интраоперационных исследований. Мальчику был установлен предварительный диагноз: тяжёлая множественная и сочетанная травма», - рассказал заместитель главного врача по медицинской части Гатчинской КМБ Антон Брониславович Шадрин.

О ЧП было доложено по всем линиям, включая комитет по здравоохранению Ленинградской области и детскую областную больницу. Маленького пациента сразу поставили на учет в реанимационно-консультативный центр (РКЦ) детской областной больницы, тактика его ведения была согласована: гатчинских врачей проконсультировали заместитель главного врача областной больницы по экстренной медицинской помощи, детские областные хирург и травматолог.

«Маленькому пациенту были выполнены 2 операции. Несколько часов наши хирурги работали с повреждениями в брюшной и грудной полости, травматологи - с переломом плечевой кости. Отмечу, что для работы с такими маленькими пациентами от наших врачей требуются особые навыки и профессионализм. После операции мальчика перевели в реанимацию. Коллеги из детской областной больницы были на связи, продолжали курировать малыша: приезжали на консультацию, проводили коррекцию терапии», – добавил Антон Шадрин.

Состояние маленького пациента удалось стабилизировать, и спустя 2,5 суток он был переведен в детскую областную больницу. Около полутора-двух недель малыш находился в реанимации, потом с улучшениями был переведен на долечивание в хирургическое отделение.

«Конечно, ребенку предстоит длительный этап реабилитации. Но мальчик жив, лечение дает положительный эффект, минимизированы риски последующих неблагоприятных исходов травмы в плане инвалидизации. Поэтому мы однозначно расцениваем это как победу: врачам двух больниц совместными усилиями удалось справиться с такой тяжелой ситуацией и спасти ребенка», - заключил Антон Брониславович.

Пресс-служба Гатчинской КМБ