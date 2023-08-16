Прими участие в акции «Дети вместо цветов»

В чем суть акции? 1-го сентября вы дарите учителю только один букет от класса, а сэкономленные средства переводите в благотворительный фонд «Алёша» на помощь Далиле Левичевой, девочке со смертельным заболеванием. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия вы можете прямо сейчас: https://aleshafond.ru/dvc.

А что взамен? Абсолютно каждый ученик участвующего в акции класса получит крутые и полезные подарки от партнеров фонда «Алёша»: воздушные шары, флажки, праздничные плакаты, рюкзаки и многое другое. Только представьте, как празднично будет выглядеть класс вашего ребёнка на школьной линейке! И это помимо радости от причастности к одному общему и важному делу, спасению жизни ребёнка!

Почему это так важно? Потому что школьникам обычно тяжело усвоить, что такое добро и зачем нужно совершать добрые поступки. Благодаря акции «Дети вместо цветов» ребёнок запомнит, что хорошие поступки – неотъемлемая часть жизни, а добро – это не что-то из учебника, а что-то из сердца!

Не теряйте время! Напишите в родительский чат сообщение с предложением принять участие и прикрепите ссылку на страничку акции: https://aleshafond.ru/dvc

УЧАСТВУЙТЕ, ПОТОМУ ЧТО КРУТО БЫТЬ ДОБРЫМ!