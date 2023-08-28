День Елизаветинского сельского поселения прошел с размахом!

Один взгляд на афишу поверг в пучину воспоминаний…

Всего 171 год назад имение было приобретено для княгини Елизаветы Эсперовны Трубецкой. С этого времени начался период расцвета этого чудного уголка земли Российской. К этому же моменту относится и строительство знаменитого дворца с бельведером, что украшал открытки и марки Российской империи. Время, люди и пожар не пощадили жемчужину елизаветинской земли.

Блистательный вид дворца с афиши невольно возвращал на 20 лет назад, к дням знакомства с Еленой Георгиевной Чепельниковой, учителем, искусствоведом, с болью принимавшей гибель российских усадеб, мечтавшей возродить издание журнала «Столицы и усадьбы. Журнал красивой жизни. Возрождение традиций», издававшийся в Санкт-Петербурге Владимиром Крымовым (1914-1917 гг.), и её воспоминаниям о восстановлении из руин дворца: «По собственному проекту, со своими знакомыми женщинами, мы втроём и несколько мужчин-помощников провели всю работу. В результате получилось всё, что было намечено, и даже сверх того - вычистили пруды, разбили небольшой садик при входе в усадьбу».

За этими «простыми» словами встал взметнувшийся из руин дворец, а в 2007-ом году вышел первый номер замечательного журнала. О роли и вкладе Валерия Ивановича Ковалёва в самые разные проекты, в том числе и наш, можно говорит долго и с особой теплотой. Память об этом отзывчивом и преданном долгу человеке должна сохранится у наших потомков. Сегодня Дворцово-парковый ансамбль может посетить каждый желающий и восхититься творением рук человеческих и выразить благодарность тем, кто предоставил нам такую возможность.

Дворец ассоциируется ещё с одной важной для поселения исторической датой – 70 лет назад во дворце начались занятия Елизаветинской сельскохозяйственной школы. Её педагоги и наставники вписали яркую страницу в развитие поселения, колхозов, подготовку кадров для сельского хозяйства.

О времени дворца, «времен столь давних», остался замечательный «памятник», что хранится в нашей сельской библиотеке - «Воспоминания Н.И. Замаренко» и множественные публикации в «Гатчинской правде» и других СМИ.

Другой пример - руины Базиликовой церкви, что воздвигла лютеранская община Спанкково (ныне - д. Шпаньково) и осветила в 1833-м году во имя Святой Марии. Старожилы рассказывали, что там звучал прекрасный орган. Остов церкви виден из окон электрички. А в Раболово «остатки», но с памятной табличкой, имения Ивана Федоровича Старова – автора русского классицизма и творца усадеб в Скворицах, Тайцах, Таврического дворца и Троицкого собора в Санкт-Петербурге.

О том, какие жестокие бои шли на нашей земле, в безмолвном величии сообщают воинские мемориалы: «Борницкий рубеж обороны», вошедший в анналы истории Великой Отечественной войны 1941-1945 года, Воину-освободителю у железнодорожной станции «Елизаветино», братские воинские захоронения деревнях Раболово, Малые Борницы и памятный камень в деревне Николаевка.

А за тех, кто сегодня защищает нашу свободу на линии фронта на Украине, молятся в храме и ждут живыми домой жёны, дети, внуки и все жители поселения.

Праздник в дворцовом парке

Гуляние в парке началось задолго до торжественной части праздника. У жителей, детей и гостей была возможность заглянуть в дивные уголки парка, взлететь на смотровую площадку, окинуть взором парк с горбатого мостика, отведать самого разного мёда и прочих сладостей или фирменной пиццы от кудесника кухни - Ильи, оказаться на «Острове сокровищ», нанести аквагрим. А еще - подписать открытку пером XVIII века или сделать фото на память в фотозоне, с особым изяществом оформленной Ольгой Костюковой. Или отправиться на экскурсию по залам дворца, восхититься янтарной комнатой и раритетами прошлых веков.

Торжественная часть

Исполнение коллективом и участниками кружков и ансамблей сельского клуба песни «Вперёд, Россия» ознаменовало начало праздника.

Жителей и гостей приветствовали руководители Елизаветинского поселения Евгений Самойлов и Виталий Зубрилин, отметившие, как важно жить настоящим и уверенней смотреть в будущее. Заместитель главы администрации Гатчинского района Илья Носков зачитал приветствие от имени руководителей Гатчинского муниципального района Виталий Филоненко и Людмилы Нещадим.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко в пламенном выступлении поблагодарила команду поселения, что сохраняет неповторимый исторический облик елизаветинской земли, и всех участников добрых дел, пожелала процветания, сохранения традиций и уточнила, что новой точкой отсчёта должно стать качество дел.

Награждение

2023-й - Год педагога и наставника в России и Год команды знаний в Ленинградской области. Год «для всех, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другими». Вот почему в этот день приветствовали и награждали тех, кто приводил к успехам, кто помогал воспитывать характер, любовь к Родине, будущей профессии, чести и долгу служения Родине.

Это были очень трогательные минуты, когда на сцену поднимались убеленные сединами наши земляки, что трудились в разных областях и прожили в любви и согласии 60 лет (Михаил Игнатьевич и Елизавета Ивановна Иванковы), 55 лет (Валерий Леонидович и Альбина Николаевна Куклевы, Владимир Александрович и Валентина Фёдоровна Кадыковы) и 50 лет (Илья Михайлович и Галина Николаевна Смирновы, Виктор Яковлевич и Надежда Николаевна Ёлкины, Павел Семёнович и Галина Александровна Хайконен, Вячеслав Георгиевич и Вера Александровна Тришины).

Поздравили и молодую смену, семью Дмитрия и Алины Тихоновых.

Незабываемый подарок - песня «Королева красоты» прозвучала в исполнении Елены Мелёшиной и Алексея Гречина в честь наставников и юбиляров. Танцевали все!

Благодарность администрации Гатчинского муниципального района вручили Ольге Геннадьевне Смирновой – директору детского сада д. Шпаньково. Благодарственные письма от администрации поселения - Надежде Владимировне Тарасенко, Надежде Фёдоровне Утановой, Любови Дмитриевне Никешиной, Андрею Геннадьевичу Патрину, Александру Волошанюк - руководителю хора «Нивушка».

Благодарственным письмом и памятными подарками также была отмечена работа членов Молодёжного совета поселения - Владислава Смирнова, Павла Кузнецова и Алины Ряттель.

Концерт

В концертной программе под названием «С днём рожденья, край родной» (ведущие – Елена Мелёшина и Даниил Гречин) приняли участие коллективы, солисты Елизаветинского дома культуры и многочисленные гости.

Многократно награждённый танцевальный дуэт Семёна и Людмилы Климовых убаюкивающим танго покорил всех, кто это видел. Шквал аплодисментов - оценка зрителей.

Во время выступления Миланы Ивановой (руководитель - Сергей Богмут) со стихотворением Евгения Докучаева «Привет, Елизаветино», казалось, как эхо - одобрение в парке прозвучали строки поэта:

…До Дылиц слог неси,

Он вспыхнет в одночасье

В том месте на Руси,

Где молод был и счастлив.

Как яркое пламя, с дивным многоголосьем «вспыхнул и горел» вокальный ансамбль из Гатчины «ESFERO.

А потом полились задушевные и напевные песни ансамбля русской песни «Нивушка» (руководитель – Александр Волошанюк).

С успехом «держала» «Солнечный круг» и очень юная участница – София Вдовиченко.

Участницам вокально-танцевальной студии «Дружба» (руководитель - Елена Мелёшина), «получилось песню вынуть издавна хранимую душой».

Никто не таил слёз от проникновенных слов песни «Деревенька моя…»:

И не слышно по утрам петуха,

И не щелкает кнут пастуха,

Зарастает бурьяном земля.

Вышло так: никому не нужна!

Выступление народного самодеятельного ансамбля русской песни «Горница» из Гатчины (руководитель - Заслуженный деятель культуры Владимир Павлов) «высушил» слёзы зрителей, добавил оптимизма и надежды на лучшее.

Дарья Спыну «спросила»: «Итак, Вы снова в Дылицы?» и капли дождя напомнили шум старой усадебной мельницы.

Стихи сменила песня Марго Кузнецовой из «Бусинок» (руководитель - Елена Мелёшина), феерическое исполнение, всеми любимой Татьяны Девяткиной, песен «Огонь и вода» и «Солнце взойдёт», остановившее дождь, вызвало шквал аплодисментов.

Выступление Сиверского хора народной песни «Оредеж» встречали, как старых друзей, тепло и с пониманием.

Огненная румба с последними каплями дождя от Семёна и Людмилы Климовых была оценена по достоинству.

Подвели итог программы мэтры елизаветинской сцены – Роман Волков и Наталья Игнатьева.

К тексту, для яркости событий, добавим фотографий, а дискотеку и фаер-шоу оставим молодёжи и дружинникам.

По дороге к дому вспомним строки Евгения Докучаева:

Что незначительно сейчас,

Окажется – важнейшим.

И будешь в памяти искать

Живительный глоток…

За каждый жизненный урок

Плати природе здешней –

Своим пронзительным теплом,

Что ты в душе сберёг.

Жанна Гриненко