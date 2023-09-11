В День города Гатчины губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим прогулялись по Гатчинскому дворику - в компании с самим Александром Ивановичем Куприным и героями его произведений.

Глава региона оценил новый сквер: «Хорошо получилось: здесь и современность, и история. Благодаря активным общественникам, патриотам своей малой родины жизнь в городе меняется в лучшую сторону», - сказал губернатор.

В «Гатчинском дворике» установлен памятник Куприну, скамейка, на которой сидит его любимая трехцветная кошка с телефоном, собака, запряженная в повозку. Гатчинцы уже оценили новое общественное пространство: здесь можно отдохнуть на скамейке, прогуляться по дорожкам, вымощенным брусчаткой, и, конечно, сфотографироваться.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Среди его целей - рост доли городов с благоприятной средой от общего количества городов с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году. Для достижения поставленных задач в нацпроекте выделен отдельный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Всего за время реализации национального проекта уже благоустроены более 56 тыс. общественных пространств и придомовых территорий.