В Дружной Горке посадили аллею выпускников
Молодые яблони и саженцы сирени высадили в новом сквере общественного пространства Дружногорского городского поселения в Гатчинском районе Ленинградской области.
Рубрики: Общество
Проект по благоустройству общественного пространства «Сквер Ритингов» был разработан в 2022 году и реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
В высадке деревьев приняли участие выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров Ленинградской области, руководство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, представители Президентской программы из Санкт-Петербурга, ученики Дружногогорской школы - члены Молодежного совета.
Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства существует уже 21 год. За это время более 650 специалистов прошли обучение.
Фото Игоря Отса
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.