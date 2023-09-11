Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный» - это одна большая стартовая площадка для многих и многих поколений удивительных людей, влюбленных в искусство! В его стенах рождаются прекрасные яркие творческие номера, звучат звонкие голоса юных дарований, и на наших глазах происходит рождение талантов.

А сопровождают их на пути к вершинам творческого мастерства наши замечательные руководители - мастера своего дела, вместе с которыми обретаются умение творить, бороться и побеждать!

В концертную программу вошли самые яркие неординарные сценические номера, новые постановки и полюбившиеся старые, показывающие самобытность и уникальность каждого коллектива, мастерство участников, разнообразие жанров и направлений творческой работы.

Детский хореографический коллектив «Комплимент», рук. Т.А. Шелькова; вокальная студия «Звуки радости» и ансамбль «Хорошее настроение», рук. Е.С. Соколова; образцовый самодеятельный коллектив театр «Балаганчик», рук. Л.И. Черкасова; вокально-хореографический коллектив «Рябинушка», рук. Н.А. Ломова; хор народной песни «Оредеж», рук. А.В. Анисковец; вокальная студия «Вдохновение», рук. В.Н. Вьюров; театр танца «Грация», рук. Е.В. Каракозова; театральный коллектив «ФарС», рук. А.Е. Комаров – совсем юные и постарше, все очень разные самодеятельные артисты дарили зрителям на сцене свое искусство.

Творческий сезон открыт! Все остались довольны - и артисты, и зрители. Хочется от души пожелать руководителям и участникам коллективов дальнейших творческих успехов, интересных проектов, зрительской любви и полных залов!

Пусть новый сезон принесет всем нам только положительные эмоции и станет стартовой площадкой для новых взлетов, достижений, открытий и побед!

Приглашаем всех в большую дружную творческую семью кино – культурного центра «Юбилейный». Потому что, вместе мы ярче!...

Елена Жеребцова