Областной прокурор встретился с работниками гатчинского предприятия

В Гатчинском районе Сергей Жуковский посетил предприятие АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

От работников предприятия приняты обращения по вопросам, связанным с затяжным ремонтом наружных сетей водоснабжения в г. Гатчине, состоянием автомобильных дорог и безопасностью дорожного движения, нарушением пенсионных прав, а также бездействием правоохранительных органов в работе по заявлениям граждан о совершенных преступлениях.

Прокурор области ответил на все поставленные гражданами вопросы, разъяснил положения действующего законодательства.

По фактам возможных нарушений требований закона принял письменные обращения.

Уже сегодня прокурором области даны конкретные указания и поручения территориальным прокурорам, а также подчинённым работникам аппарата прокуратуры области по организации и проведению проверочных мероприятий.

Результаты рассмотрения обращений, принятых на личном приеме, взяты под контроль.

Также Сергей Жуковский обсудил с руководством предприятий проблемные вопросы текущей деятельности организаций и пути их решения.