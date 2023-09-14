Областной прокурор встретился с работниками гатчинского предприятия
Прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский провел личный прием жителей Гатчинского района.
В Гатчинском районе Сергей Жуковский посетил предприятие АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД».
От работников предприятия приняты обращения по вопросам, связанным с затяжным ремонтом наружных сетей водоснабжения в г. Гатчине, состоянием автомобильных дорог и безопасностью дорожного движения, нарушением пенсионных прав, а также бездействием правоохранительных органов в работе по заявлениям граждан о совершенных преступлениях.
Прокурор области ответил на все поставленные гражданами вопросы, разъяснил положения действующего законодательства.
По фактам возможных нарушений требований закона принял письменные обращения.
Уже сегодня прокурором области даны конкретные указания и поручения территориальным прокурорам, а также подчинённым работникам аппарата прокуратуры области по организации и проведению проверочных мероприятий.
Результаты рассмотрения обращений, принятых на личном приеме, взяты под контроль.
Также Сергей Жуковский обсудил с руководством предприятий проблемные вопросы текущей деятельности организаций и пути их решения.