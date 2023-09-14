Вход в Зверинец будет не платным, а организованным

В 2020 году Зверинец вошел в состав Государственного музея-заповедника «Гатчина». В настоящее время его площадь составляет 391 гектар. Комментарий по поводу входа в Зверинец дал заместитель директора по развитию парковых территорий ГМЗ «Гатчина» Семен Федоров. Он сразу уточнил, что для посетителей вход в Зверине» будет не платным, а организованным. Будет много заборов и мало входов и въездов, в основном, технические. Посетители будут ходить не там, где привыкли (вышел из садоводства - и в лес), а где изначально, согласно архитектурно-планировочному решению парка, были сформированы дорожки. И те из них, что заросли за последние сто лет, уже постепенно восстанавливаются.

Мы объехали территорию Зверинца, чтобы на месте разобраться: где будут вход и выход.

Из микрорайона Хохлово поле в парк «Зверинец» можно попасть с улицы Крупской через два входа.

Один - напротив дома №3 на изгибе улицы Крупской, где вдоль ограждения Дворцового парка в Зверинец ведет Куракина дорога. Пешеходного перехода напротив нет. Чтобы безопасно войти в парк, к ближайшим пешеходным переходам (напротив кафе «Торжество» и ближе к Дворцу бракосочетаний) вдоль забора отсыпаны дорожки.

Следующий вход в парк – с улицы Крупской у кафе «Торжество».

Дальше на перекрестке улицы Крупской с улицей Профессора Русинова (у бассейна), где тоже есть пешеходный переход, забор поворачивает и идет слева от прогулочной дорожки в глубь Зверинца. С правой стороны от дорожки – поляна. Это место в народе называют «вертолетной площадкой».

- По документам, территория ГМЗ «Гатчина» - до дороги, ведущей к ПИЯФ, - рассказывает Семен Федоров. - Исторически здесь были каменные ворота. Сейчас загораживать эту часть парка смысла нет. Здесь еще не доведены до ума дороги. К тому же в этом случае мы закроем асфальтовую дорожку и место старта лыжни. С другой стороны, если территория разовьется нормально, в перспективе тут тоже нужно делать входную зону с парковкой. Чтобы гости, которые приезжают к нам со стороны Красного Села, могли спокойно оставить машину и пойти в парк.

После поворота забора в парк вход планируется примерно через 35 метров от пешеходного перехода на ул. Русинова. От этого входа к дороге Гундиуса идет небольшая грунтовая дорожка.

- По сути, эта дорожка в 100 метров - «нелегальная», ее протоптали, чтобы сократить вход в парк. Но место для входа, действительно, удобное и необходимое, в том числе для жителей микрорайона Въезд. Мы сделаем 3-метровую калитку, и приведем в порядок дорожку, - пояснил Семен Федоров.

Зимой на «вертолетной площадке» организуется финиш массовых лыжных соревнований. Рядом спорткомитет Гатчинского района оборудовал «лыжный стадион». Поэтому через 170 метров от 3-метровых ворот предусмотрен еще один широкий вход с 6-метровыми воротами, чтобы было удобно проводить соревнования и обслуживать парк. От этих ворот тоже видна дорога Гундиуса. По ней удобно начинать прогулку по Зверинцу: и пешком, и на велосипеде, и на лыжах.

В этом году работа по установке ограждения со стороны дороги на ПИЯФ завершается чуть дальше «вертолетной площадки». Затем будет смонтирован глухой забор, огибающий территорию Зверинца до Сокколовского шоссе на противоположной стороне парка.

- Никто не знает современных границ парка. Поэтому многие называют Зверинец Орловой рощей и наоборот. ГМЗ «Гатчина» было проведено межевание парка «Зверинец». Все границы определены и обозначены межевыми знаками. Если смотреть от Хохлова поля, сама бетонка и территория справа от нее – это Орлова роща, - уточнил Семен Федоров.

Граница Зверинца будет проходить по левой стороне дороги, выходящей на бетонку, вдоль бетонки (дорога и бетонка забором не закрываются). В самом конце - тройная развилка дорог. Центральная дорожка – это граница Зверинца. Она выходит на Осиновый мост – самый сохранившейся в Зверинце.

Со стороны микрорайона Мариенбург и Сокколовского шоссе предусмотрено четыре входа.

Первый вход - перед мостом через р.Колпанскую, где заканчивается Дворцовый парк. Второй - с автопарковки. Третий – в конце Пильненской дороги. Существующий сейчас шлагбаум будет заменен на ворота.

У автобусной остановки вход в Зверинец не предусмотрен. Он будет чуть дальше, напротив платформы Мариенбург, где начинается линейка садоводств. Сейчас в месте входа вкопаны покрышки. Это будут четвертые ворота. Отсюда прямо на понтонный мост через реку Теплая идет Красная дорога. В этой части парка она сильно заросла. Ее уже расчистили от деревьев и кустарников, но еще не восстановили. В дальнейшем это будет полноценная дорога с воротами и входом-въездом. Это необходимо для обслуживания парка, в том числе и по противопожарным нормам.

Между, условно говоря, третьими и четвертыми воротами от шоссе на дорогу Цагове выходила еще одна историческая дорога. ГМЗ «Гатчина» считает ее восстановление пока не целесообразным. Возможный вариант развития событий – использовать ее под какие-то активности, типа конных прогулок.

От железнодорожной платформы в сторону Пудости тянутся садоводства. Жители Петербурга и Гатчины – дачники беспокоятся, что им будет не войти в парк.

- Исторически на Сокколовское шоссе из парка выходят только три дороги. Они со временем сильно заросли. Мы их чистим и будем прочищать. Снимаем верхний слой, который нарос за 100 лет без эксплуатации парка, доходим до исторического щебеночного основания, стелим на него био-текстиль, сыпем гранитный щебень и утрамбовываем. Но рубить лес, строить новые дороги в местах, где люди привыкли ходить, которые просто натоптаны, чтобы проложить дорожку к каждому садоводству - не реально. Думаю, пройти 500 метров от входа до входа – это нормально. Напротив садоводств, где-то в центре, возможно, тоже будет вход. Но пока это под вопросом. В этой части парка дороги не выходили на шоссе, - поясняет Семен Федоров.

Парк напротив садоводств будет расчищаться от сорной растительности, подлеска. Откроются красивые полянки с елками, яблонями и декоративными кустарниками. Историческую дорогу, которая проходит в этой части парка вдоль Сокколовского шоссе, планируют отсыпать песком. Получится прекрасное место для прогулок.

Следующий вход-выход-заезд со стороны Сокколовского шоссе будет ближе к железнодорожному переезду, где сейчас установлен шлагбаум. Здесь заканчивается дорога Цагове.

Дальше вдоль парка Орлова роща и до Хохлова поля - калиток в Зверинец не будет.

Таким образом, входов в Зверинец пока планируется не меньше девяти. Плюс еще один из Дворцового парка в районе Фермы.

Татьяна Можаева