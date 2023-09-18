Где отключат свет 19 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
19.09.2023г. с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
19.09.2023г. с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Новинка,
п. Новинка,
СНТ «Новинка»,
д. Озерешно,
д. Ольховец,
д. Нестерково,
д. Тарасино,
д. Чаща,
п. Дальний,
д. Воцко,
д. Кремено,
д. Ракитино.
19.09.2023 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны (часть).
19.09.2023 с 00:01 до 23:00
Пудостьское СП:
п. Пудость,
д. Покизен-Пурская,
д. Алапурская,
д. Ивановка,
д. Юля-Пурская,
д. Мыза-Ивановка,
д. Сокколово,
д. Б. Рейзино.
19.09.2023 с 00:01 до 23:00
Веревское СП:
СНТ Торфопредприятие,
д. Пегелево.
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