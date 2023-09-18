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Где отключат свет 19 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

19.09.2023г. с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой.           

 

19.09.2023г. с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Новинка,

п. Новинка,

СНТ «Новинка»,

д. Озерешно,

д. Ольховец,

д. Нестерково,

д. Тарасино,

д. Чаща,

п. Дальний,

д. Воцко,

д. Кремено,

д. Ракитино.

 

19.09.2023 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны (часть).


19.09.2023 с 00:01 до 23:00

Пудостьское СП:

п. Пудость,

д. Покизен-Пурская,

д. Алапурская,

д. Ивановка,

д. Юля-Пурская,

д. Мыза-Ивановка,

д. Сокколово,

д. Б. Рейзино.

 

19.09.2023 с 00:01 до 23:00

Веревское СП:

СНТ Торфопредприятие,

д. Пегелево.    

 