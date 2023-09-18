Предпринимателей и НКО Ленобласти приглашают на конкурс «Мой добрый бизнес»

В Ленинградской области организаторами регионального этапа конкурса выступают комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) – подразделение регионального центра «Мой бизнес», созданного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По оценочным данным, в Ленинградской области действуют более 2,5 тыс. социальных предпринимателей. Участие в конкурсе даст возможность продвижения лучших социальных проектов на региональном и федеральном уровнях и станет дополнением к финансовым и другим мерам поддержки, реализуемым в Ленинградской области.

Конкурс «Мой добрый бизнес» проводится в 8 номинациях:

- в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;

- социального обслуживания;

- дополнительного образования и воспитания детей;

- культуры и просвещения;

- здорового образа жизни, физической культуры и спорта;

- социального туризма;

- разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества;

- обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.

Также предусмотрены специальные номинации: «Социальный проект без границ» от АО «Российский экспортный центр» и «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов» от Ассоциации «Народные художественные промыслы России».

Консультации по вопросам подготовки и участия в конкурсе проводит ЦИСС.