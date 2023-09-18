Предпринимателей и НКО Ленобласти приглашают на конкурс «Мой добрый бизнес»
Минэкономразвития РФ объявило о старте заявочной кампании на Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес». Подать заявку на участие могут социальные предприниматели и некоммерческие организации из всех регионов России до 15 октября.
В Ленинградской области организаторами регионального этапа конкурса выступают комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) – подразделение регионального центра «Мой бизнес», созданного в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
По оценочным данным, в Ленинградской области действуют более 2,5 тыс. социальных предпринимателей. Участие в конкурсе даст возможность продвижения лучших социальных проектов на региональном и федеральном уровнях и станет дополнением к финансовым и другим мерам поддержки, реализуемым в Ленинградской области.
Конкурс «Мой добрый бизнес» проводится в 8 номинациях:
- в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья;
- социального обслуживания;
- дополнительного образования и воспитания детей;
- культуры и просвещения;
- здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
- социального туризма;
- разработки технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение социальных проблем общества;
- обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении.
Также предусмотрены специальные номинации: «Социальный проект без границ» от АО «Российский экспортный центр» и «Лучший социальный проект года в области сохранения и развития народных художественных промыслов» от Ассоциации «Народные художественные промыслы России».
Консультации по вопросам подготовки и участия в конкурсе проводит ЦИСС.