Подобрать поддержку онлайн поможет Цифровая платформа и «Навигатор мер поддержки»

С апреля этого года подано уже более 100 тыс. заявок на меры, которые были подобраны платформой после анализа цифрового профиля. Цифровой профиль предпринимателя упрощает доступ к мерам господдержки. Собрано более 1,2 тыс. категорий данных различных ведомств, чтобы освободить бизнес от предоставления сведений, которые и так уже есть у государства. Эти данные позволяют Цифровой платформе самой адресно подбирать подходящие меры поддержки, проверять соответствие компании условиям получения каждой меры. В Ленинградской области пользователями платформы являются более 5500 человек. Каждый из предпринимателей может воспользоваться сервисом и узнать, какие меры поддержки доступны его бизнесу.

В Ленинградской области региональный Фонд поддержки предпринимательства в 2022 году разработал сервис «Навигатор мер поддержки». В «Навигаторе» размещены 150 мер государственной поддержки для малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих начать свое дело от восьми профильных комитетов администрации, а также от Агентства экономического развития и Центра развития промышленности Ленинградской области. В настоящее время субъектами МСП в «Навигаторе мер поддержки» размещены 1842 заявки по различным мерам поддержки: финансовым, консультационным, образовательным и другим. Подбор мер на сайте осуществляется в зависимости от категории налогоплательщика, масштаба его бизнеса и сферы деятельности.

«Навигатор мер поддержки» доступен на сайте 813.ru по ссылке – https://navigator.813.ru/